Leonel y su vínculo con el canotaje

Continuamos con los testimonios de atletas, técnicos y entrenadores que ofrecen sus consideraciones del significado de los Juegos Escolares en el orden personal y profesional, con el deporte de canotaje y un experimentado árbitro de la Isla de la Juventud y de toda Cuba que durante más de 40 años se desempeñó como árbitro.

El granmense devenido en pinero, Leonel Labrada León, ya jubilado pero de visita en Cienfuegos para otorgarle un reconocimiento en la 60 edición de los Juegos Escolares, nos cuenta su historia.

Expresa que “cuando se dio la idea de crear el equipo becas porque representábamos más de 75 mil estudiantes que estábamos ubicado en diferentes escuelas en distintos lugares del país, después de cumplir con la honrosa misión de la campaña de alfabetización ,comencé por el voleibol en el deporte ,cuando se dio la idea integré el equipo y ya en los segundos juegos escolares volví a repetir alcanzando la medalla de oro escolar, eso fue en el año 64”.

“Participe en varias o disciplinas además de promotor del deporte haciendo en el parque de Manzanillo una simultanea empleando elementos de la gimnasta y llegue a la Isla de la Juventud en el año 73, yo soy natural de Manzanillo en Granma, a la Isla llegue y pregunté cuál era el deporte identitario del lugar y me dijeron el canotaje y me inserté en su desarrollo y el arbitraje hasta llegar a ser campeones nacionales por once años consecutivos”.

“Los Juegos Escolares siempre han sido un sueño, un acicate, una alta responsabilidad, mi familia es una familia de árbitros ,mi esposa y mis dos hijos también son árbitros, a la nueva generación que se inserta en el arbitraje les aconsejo que debe tener conocimientos y no dejar de estudiar el reglamento internacional y aplicarlo consecuentemente sin darle facilidades a nadie, se gana con corazón y con mente”.