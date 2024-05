Let it be, documental restaurado para celebrar a The Beatles

La película documental de 1970 Let It Be, de Michael Lindsay-Hogg, ya se encuentra restaurada para que esta semana llegue a los fanáticos de la banda a través de Disney+.

Desde el momento de su lanzamiento, Let It Be se convirtió en una rareza y retrata la desintegración del grupo, con escenas de conflictos internos, junto con la frenética actividad de su proceso de grabación.

Lo que ves en la película es que el afecto es eterno entre los cuatro, pero estaban viviendo vidas muy distantes. No pensé que los Beatles se separaran hasta que lo hicieron, aseguró al diario The New York Times el autor del audiovisual, Lindsay-Hogg, de 83 años.

Estrenado apenas unas semanas después de que The Beatles anunciaran oficialmente su ruptura, ninguno de los miembros de la banda asistió a su estreno en 1970.

Lo que hace este anuncio aún más emocionante, agregó Lindsay-Hogg, es que Let It Be sirvió como punto de partida para la miniserie de The Beatles: Get Back, lanzada con total éxito por Peter Jackson en 2021.

Esta épica serie fue elaborada a partir de casi 60 horas de metraje detrás de escena y para restaurarla Jackson aplicó la misma tecnología utilizada en Get Back, proceso que llega en un momento de gran actividad para los fanáticos de The Beatles.

Recientemente, James McCartney y Sean Ono Lennon, hijos de Paul McCartney y John Lennon respectivamente, lanzaron una canción titulada Primrose Hill.

También Ringo Starr lanzó un nuevo sencillo llamado February Sky el mismo día en que los progenitores de Lennon-McCartney estrenaron la pieza.

El director británico de cine y teatro Sam Mendes (ganador de un Oscar en 1999 por el filme American Beauty) anunció en febrero que dirigirá cuatro filmes centrados en cada uno de los músicos y programados para su lanzamiento dentro de tres años.

La película se estrenará al mismo tiempo en todo el mundo y lleva a los espectadores hasta el legendario concierto en la azotea de Apple Corps en Londres, última actuación en vivo de la banda.

Con el apoyo total del creador original en 1970 de la producción, Apple Corps encargó a la compañía de Peter Jackson, Park Road Post Production, una meticulosa restauración de la película a partir del negativo primero de 16 mm.

Se incluyeron también imágenes nunca antes vistas que arrojan nueva luz sobre ese capítulo crucial en la historia de los cuatro de Liverpool.

Para muchos seguidores, la restauración de Let It Be representa la oportunidad de revivir la creatividad de una de las agrupaciones más influyentes de todos los tiempos, cuyo legado va de una generación a otra.

En el contexto actual, Jackson consideró que rescatar esta cinta fue necesario para completar la historia de Get Back.

Ambos proyectos se apoyan y complementan entre sí: Let It Be es el clímax de Get Back; esta proporciona un contexto vital que falta en aquella, reveló el nuevo realizador.