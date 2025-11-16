Leticia: una villana con matices en Regreso al Corazón

Por: Maya Quiroga

En el imaginario colectivo perduran varias villanas de las telenovelas cubanas, interpretadas por grandes actrices. Estos personajes, lejos de ser simples antagonistas, aportaron profundidad, conflicto y riqueza a las tramas, transformándose en figuras complejas y memorables.

Todavía se recuerdan personajes como la cruel Doña Teresa, bordada con maestría por la gran Verónica Lynn en Sol de Batey (1985), la fría y calculadora Amalia Hinojosa, de Nancy González, en Pasión y Prejuicio (1992) y la ambiciosa y manipuladora, Verena Contreras de Jacqueline Arenal en Tierra Brava (1997), por solo citar tres ejemplos.

En la telenovela Regreso al Corazón (2025), actualmente transitando por sus últimos capítulos, Linda Soriano encarna a Leticia, el prototipo de la “villana con matices” o, más precisamente, una antagonista trágica.

Un análisis desde la sicología, proporcionado por Inteligencia Artificial, devela que no se trata de una antagonista negativa en un sentido maniqueo, sino de un personaje complejo y emocionalmente denso, cuya conducta está profundamente marcada por heridas afectivas de su infancia y una constante lucha interna por amor y validación.

No es malvada por naturaleza. Sus acciones negativas surgen de un lugar de profundo dolor y de sus contradicciones humanas, de ahí la riqueza de esta caracterización. Su autenticidad para mostrar tanto el dolor como la agresividad, hacen de ella una villana realista, cercana y humana.

Leticia se caracteriza por una mezcla de fortaleza externa y una profunda fragilidad interna. Es volátil, temperamental, impulsiva, manipuladora, a menudo parece egoísta y cruel. También es una mujer marcada por el desamor, pero, sobre todo, muy auténtica.

El fundamento psicológico de este personaje revela una herida emocional de la infancia. Es la hermana mayor de una familia acomodada, inicialmente fue la niña consentida.

Todo cambia en su vida con el nacimiento de su hermana menor, Alejandra, quien le robó la atención de sus padres, haciéndola sentirse no amada. A partir de ese punto de inflexión, Leticia desarrolla inseguridad y resentimiento, especialmente hacia su madre Violeta, por su falta de tolerancia y afecto hacia ella.

Leticia se enfrenta a una lucha constante, y a menudo desesperada, por el afecto y la validación que sintió que le fue negada en su niñez. De ahí nace su dependencia emocional que la lleva a una relación tóxica con su esposo Mariano, un hombre que se caracteriza por la manipulación propia de personas con actitudes narcisistas.

Sin embargo, a pesar de sus errores, Leticia es capaz de generar empatía en los espectadores. Su amor incondicional por sus hijos adolescentes es incuestionable. Es una leona que protege a sus crías, un rasgo que universalmente se ve con buenos ojos. Este instinto maternal salva al personaje de caer en una total antipatía.

Linda Soriano ha contado en entrevistas ofrecidas a sitios de redes sociales que construyó este personaje a partir de una biografía emocional completa para entender y humanizar sus acciones. Ahí radica la verosimilitud que muestra en pantalla.

Muchas de sus decisiones, impulsadas por los celos, el rencor y la inseguridad, generan conflictos directos con los protagonistas y obstaculizan la armonía familiar, que es el corazón de la trama.

Leticia proyecta una imagen de seguridad y fortaleza, pero esta es una fachada que oculta su profunda fragilidad. Es una mujer “quebrada, lastimada, dañada”. Esta actuación matizada la ha convertido en un fenómeno mediático y en una potencial antagonista unidimensional que refleja luchas humanas muy reales.

Linda Soriano abordó este rol con un sentido de responsabilidad social, con el objetivo de hacer reflexionar a los diversos públicos. Su personaje ha generado debate en los medios digitales. Incluso algunas mujeres han contactado a la actriz para compartir cómo ven sus propias experiencias reflejadas en la historia de Leticia.

En esencia, Leticia constituye un espejo de cómo el dolor no sanado puede envenenar el corazón, pero sin llegar a apagar completamente la chispa de humanidad (como el amor maternal) que reside en su interior.

Por lo tanto, Leticia representa una villana bien construida y multicapas, con sus defectos y luchas internas que la humanizan y la distinguen de una villana tradicional sin profundidad.

Llamarla “villana con matices” es la descripción perfecta. Es un personaje que genera una reacción dual en el espectador: a veces la detestas por lo que hace, y otras veces sientes compasión por lo que sufrió y por lo que es. Esta capacidad para provocar emociones contradictorias es la marca de un personaje profundamente bien escrito y actuado.