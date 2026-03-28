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Localizan veleros que transportan ayuda solidaria a Cuba

PorRedacción Perlavisión

Mar 28, 2026 #ayuda, #Cuba, #México, #veleros

Una aeronave de la Armada mexicana localizó esta mañana las dos embarcaciones tipo catamarán que habían desaparecido en el Caribe mexicano tras zarpar de Isla Mujeres rumbo a La Habana con ayuda humanitaria.

Así lo confirmó hoy en un comunicado la Secretaría de Marina (Semar) de México, en el que precisa que las embarcaciones tipo catamarán se ubicaban a 80 millas náuticas al noroeste de La Habana, Cuba.

Tras la ubicación, un buque de la Semar «se dirige a la zona para brindar apoyo. Se mantiene comunicación vía radio» con las tripulaciones, que se encontraron en buen estado de salud.

Los veleros, identificadas como “Friendship” y “Tiger Moth”, formaban parte de un convoy internacional que quiere enviar 50 toneladas de suministros médicos, comida, paneles solares y otros bienes para el pueblo cubano.

Se indicó que «el retraso en su arribo se debía a condiciones meteorológicas no favorables, particularmente vientos adversos.

Un portavoz del convoy Nuestra America confirmó la localización: «Estamos aliviados de confirmar que los dos veleros han sido localizados por la Marina mexicana. Las tripulaciones están a salvo y los barcos continúan su trayecto a La Habana».

Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Primer Secretario del Comité Central del Partido y Presidente de la República, manifestó este viernes su preocupación ante la situación, y ofreció la contribución de Cuba a la búsqueda y salvamento de los tripulantes.

Por Redacción Perlavisión

Redacción Digital de Perlavisión.

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