Luchadores cienfuegueros se preparan para encarar eventos en 2025 (+📹 Video)

Con una plantilla de atletas sin experiencias competitivas durante dos a帽os salvo las del nivel precedente, cada sesi贸n de entrenamiento en el colch贸n de la escuela de alto rendimiento Jorge Agostini Villasana de Cienfuegos suma puntos en los prop贸sitos de mejorar su preparaci贸n f铆sica, t茅cnico y t谩ctico para encarar las confrontaciones del nuevo a帽o.

En tal sentido comentan del trabajo que realizan y sus expectativas.

Miguel聽 Maya, entrenador: 芦Estamos en la etapa de preparaci贸n general a pesar de que a煤n no se ha discutido los planes de de las medidas de que la mayor motivaci贸n de un alumno es competir. Ya los alumnos no piden una rueda no piden una zapatilla no te piden incluso ni las condiciones id贸neas. La competencia que es lo fundamental no va a fallar. Mucha preparaci贸n prepara a los juegos nacionales pero bueno desgraciadamente no se ha no ha sucedido pero bueno prepar谩ndonos siempre para coger una medalla de color por supuesto la de oro de los 煤ltimos juegos escolares yo estuve la medalla de bronce y este a帽o nos estamos preparando para mantener la motivaci贸n en un grupo de atletas que durante dos a帽os han preparado sin llegar a competir no ha sido f谩cil禄.

芦Es algo complejo lograr la motivaci贸n de los alumnos del consejo cuando no se compite. Cuando no se compite algo decepcionante para el atleta, para el entrenador, discutir un plan de entrenamiento y enterarte quince d铆as antes de que no hay un evento imag铆nate como repercute eso en la espera psicol贸gica de un atleta禄.

La lucha en聽 Cienfuegos, durante la 煤ltima d茅cada, pese a las limitaciones de recursos ,experimenta聽 avances al extremo de que se ha extendido su pr谩ctica a casi la mayor铆a de los municipios聽 del聽 territorio lo cual favorece聽 la cantera de luchadores de la聽 provincia.