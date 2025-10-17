Perlavisión

Marifélix: De 3-3, tres de oro en la categoría juvenil y tres de plata en la de mayores

PorPrimitivo González Prado

Oct 17, 2025 #deporte, #Marifélix Sarría Ruiz, #pesas

La forzuda cienfueguera Marifélix Sarria Ruiz, el pasado año en sus últimas competencias en la categoría juvenil, se posicionó en el primer lugar con tres preseas doradas y records mundiales. Ahora en la categoría de mayores, la joven cienfueguera tuvo una apertura satisfactoria en un nivel superior y más exigente y con las figuras más sobresaliente del orbe.

Con tres preseas de plata en la cita mundial de levantamiento de pesas de 2025, se convierte en la primera fémina antillana de este nivel en adjudicarse tres metales de plata superando la actuación de Lubia Montero de 2019.

La subcampeona del mundo en los 86 kg confiesa estar contenta con este resultado  agradece a todos los que la ayudaron para llegar en óptimas condiciones al evento y que confíen en ella que va por mas ,esto solo es el comienzo.

Si de tres en tres cerró su pase por la categoría juvenil Marifélix con tres metales de oro, ahora en su primer evento de la categoría de mayores conquista tres medallas de plata, de seguro en un futuro no lejano mejorará el color y la cosecha de preseas por cada evento que concurse evidenciando su acenso.

Licenciado en Periodismo. Periodista en el Telecentro Perlavisión.

