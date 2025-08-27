Más de un millón 500 mil estudiantes a las aulas el 1 de septiembre

Más de un millón 500 mil estudiantes cubanos, desde el preescolar hasta el preuniversitario, incluidas las escuelas especiales y de formación profesional, iniciarán el curso escolar el 1 de septiembre, informó en conferencia de prensa Naima Ariatne Trujillo, titular del Ministerio de Educación (Mined).

La ministra señaló que a este período lectivo el sector arriba inmerso en un proceso de perfeccionamiento, que abarca la actualización del material de estudio, y en tal sentido puntualizó que nuevos libros llegarán de manera gradual a todo el país.

Asimismo expresó que los textos son importantes para el aprendizaje, pero a su vez las herramientas y orientaciones metodológicas deben contribuir a un mejor desarrollo del curso 2025-2026.

Comentó, además, que se garantizan las libretas y lápices para los estudiantes, mientras que a los profesores se les entregarán los recursos destinados al trabajo docente.

Respecto a los uniformes, la titular del Mined manifestó que ante las dificultades en la producción se prioriza ahora su distribución para los estudiantes que comenzarán el preescolar, quinto y séptimo grado. Los restantes niveles de enseñanza serán beneficiados con posterioridad.

Funcionarios del Mined subrayaron que hasta la fecha no se ha completado la ejecución del plan de mantenimiento o reparación de los centros educacionales, aunque existen avances notables de tales acciones en los territorios.

También en la conferencia de prensa se habló de la necesidad de enfrentar con eficiencia el déficit de maestros, siendo la región occidental la más perjudicada en este asunto.

Se insistió en el rol de la familia para el éxito del nuevo curso escolar.

Asistieron al encuentro otros representantes de las diferentes estructuras del Mined.