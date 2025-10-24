Melissa se acerca a Jamaica, con poco cambio

Durante las últimas horas la tormenta tropical Melissa ha mostrado poco cambio sobre aguas del mar Caribe, moviéndose lentamente al norte-noroeste, con ligeras fluctuaciones en su velocidad de traslación, que ahora es de 4 kilómetros por hora.

A las ocho de esta noche su región central se estimó en los 16.0 grados de latitud Norte y los 75.5 grados de longitud Oeste, posición que la sitúa a unos 260 kilómetros al este-sudeste de Kingston, Jamaica. Melissa tiene vientos máximos sostenidos de 75 kilómetros por hora, con rachas superiores y su presión central descendió a 1001 hectoPascal.

En los próximos dos días se pronostica que siga con un movimiento lento hacia el norte o el norte-nordeste acercándose a Jamaica y al suroeste de Haití, seguido de un giro brusco hacia el oeste

durante el fin de semana.

Se prevé un fortalecimiento gradual de Melissa, que ya para el sábado debe convertirse en un huracán y un huracán mayor para el final del fin de semana.

Dada la posición actual, su lento movimiento sobre las aguas cálidas del mar Caribe y la época del año, el Centro de Pronósticos del Instituto de Meteorología mantiene una estrecha vigilancia sobre la evolución y futura trayectoria de este sistema, que representa un peligro potencial para nuestra área geográfica.