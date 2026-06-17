México decreta teletrabajo y suspende clases por partidos del Mundial

Claudia Sheinbaum ordenó medidas especiales de teletrabajo y suspensión de clases durante jornadas clave del Mundial 2026 en México

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) un decreto que establece teletrabajo obligatorio para los trabajadores de la Administración Pública Federal (APF) y recomienda al sector privado adoptar modalidades flexibles en los días en que Ciudad de México y Guadalajara sean sede de partidos del Mundial 2026.

La medida también suspende clases en escuelas públicas y privadas de todos los niveles en ambas ciudades en las fechas afectadas. El objetivo declarado en el decreto es «contribuir a la movilidad urbana, la seguridad vial, la continuidad de las actividades administrativas y la eficiencia en la prestación del servicio público» en jornadas en que el flujo de aficionados hacia los estadios tensará al límite la capacidad de transporte y circulación de ambas metrópolis.

Fechas y partidos cubiertos por el decreto

📅 Hoy 17 jun — CDMX

Colombia vs. Uzbekistán · Jornada hasta 15:00 + teletrabajo

18 jun — Guadalajara

México vs. Corea del Sur · Teletrabajo toda la jornada

24 jun — CDMX

México vs. Chequia · Teletrabajo toda la jornada + sin clases

La primera medida entra en vigor hoy mismo. Este 17 de junio se juega en el Estadio Ciudad de México el partido entre Colombia y Uzbekistán, correspondiente a la fase de grupos del torneo. Para los trabajadores de la Administración Pública Federal en la capital, la jornada laboral presencial concluye a las 15:00 horas, con instrucción de continuar las funciones en modalidad de teletrabajo o trabajo a distancia durante el resto del día.

El decreto más exigente llegará el 24 de junio, cuando México se mida ante la República Checa en el mismo estadio: ese día toda la jornada laboral será en modalidad remota para los servidores públicos de la capital, y las escuelas no tendrán actividades en ningún turno.

Para Guadalajara, la medida aplica el 18 de junio con motivo del partido entre México y Corea del Sur en el Estadio Guadalajara.

Los servidores públicos del área metropolitana de Guadalajara trabajarán en modalidad remota durante toda esa jornada. Las suspensiones escolares abarcan educación preescolar, primaria, secundaria, educación normal, instituciones de formación docente y, en algunos casos, educación media superior y superior dependientes de la Secretaría de Educación Pública (SEP). El decreto invita expresamente al sector privado a adoptar esquemas similares de flexibilidad laboral, aunque sin carácter obligatorio para las empresas privadas.

El decreto de Sheinbaum es la respuesta institucional a una realidad logística que las autoridades de tránsito y transporte de ambas ciudades ya habían advertido: los días de partido en las sedes mexicanas del Mundial 2026 generan desplazamientos masivos de aficionados que, combinados con el tráfico ordinario de una jornada laboral completa, producen colapsos de movilidad de dimensiones excepcionales.

La medida busca escalonar los flujos humanos —reduciendo la presencia en oficinas y escuelas en las horas previas a cada partido— para que la ciudad pueda funcionar y la afición pueda llegar al estadio o a los puntos de concentración sin que el sistema de transporte colapse. México acoge su tercer Mundial en la historia —tras 1970 y 1986— y es el primer país en lograr ese hito en un torneo conjunto, compartiendo la sede con Estados Unidos y Canadá en un torneo ampliado a 48 selecciones.