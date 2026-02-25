México envía un segundo cargamento de ayuda a Cuba

La cancillería de México anunció el envío de un segundo cargamento con un total de mil 193 toneladas de ayuda humanitaria a Cuba, en un contexto marcado por el endurecimiento del bloqueo económico impuesto por Estados Unidos.

A través de un comunicado, la Secretaría de Relaciones Exteriores refirió que el martes día 24 zarparon del puerto de Veracruz los buques Papaloapan y Huasteco, de la Armada mexicana, en cumplimiento con la instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Los dos buques transportan alimentos de primera necesidad destinados a la población civil de la isla, en un viaje marítimo con tiempo estimado de cuatro días.

De acuerdo con la información oficial, el buque ARM Papaloapan lleva la mayor parte de la carga: 1.078 toneladas de frijol y leche en polvo, en tanto, el ARM Huasteco transporta 92 toneladas de frijol, además de 23 toneladas de “alimentos varios”.

La cancillería precisó que esas 23 toneladas fueron entregadas por distintas organizaciones sociales, con apoyo del Gobierno de la Ciudad de México, a través de un centro de acopio instalado en el Centro Histórico capitalino, y corresponden a una primera entrega.

De acuerdo con lo divulgado, para el traslado vía marítima, así como de embarque y desembarque de la carga, se emplearon más de 350 elementos navales, una grúa y cinco montacargas.

Una tradición que se mantiene viva30

Se trata del segundo envío de ayuda material de México a la isla, tras el arribo a La Habana el 12 de febrero de unas 814 toneladas de alimentos de primera necesidad y artículos de higiene.

“El pueblo de México mantiene viva su tradición solidaria con los pueblos de América Latina y en particular con el pueblo de Cuba. Nuestro país siempre ha brindado ayuda a los pueblos hermanos que lo necesitan”, apuntó la cartera.

En ese sentido, mencionó que en los últimos meses se mandó ayuda a distintos países que requirieron del apoyo de México frente a los incendios en California, Estados Unidos, y en Chile; las inundaciones en Texas y tragedias por desastres naturales en diversas naciones del continente.

La partida del cargamento tiene lugar en medio de la amenaza de Estados Unidos de imponer medidas coercitivas a países que suministren crudo a la mayor de las Antillas, otra vuelta de tuerca en el bloqueo aplicado por Washington a Cuba desde hace más de 60 años. (Con información de las agencias EFE y Prensa Latina)