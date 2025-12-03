Mezcla de culturas, sorpresas y buen cine depara festival en Cuba

El Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano de La Habana arriba a su edición 46 y entre las sorpresas que agradan hoy al espectador destaca una selección de siete títulos aportadas por los Estudios Churubusco Azteca.

A esas producciones, que honran el aniversario 80 de la productora mexicana, se suma, como novedad este año, la apertura del Mercado de Cine Latinoamericano (Mecla) Isla Abierta, declaró la presidenta del evento cinematográfico, Tania Delgado, en entrevista con la emisora Radio Rebelde.

Se realizará del 7 al 11 de diciembre gracias al esfuerzo conjunto entre el Instituto Cubano del Arte e Industria Cinematográficos (Icaic) y el festival, añadió.

De acuerdo con la página en Facebook de la cita habanera, la iniciativa promete transformar a La Habana en puente estratégico entre Latinoamérica, el Caribe y la región euroasiática.

“Con una visión inclusiva y dinámica, Isla Abierta impulsa la circulación de contenidos y talentos, abre rutas innovadoras de cooperación Este–Oeste y genera oportunidades de inversión y alianzas estratégicas”.

Entre las actividades destacadas se encuentran pitching, paneles, mesas de negociación, portafolio de locaciones, ruedas de colaboración, estaciones de realidad virtual, instalaciones inmersivas y videojuegos narrativos.

Considerado “uno de los eventos más relevantes del cine latinoamericano y caribeño”, el festival se celebrará del 4 al 14 de diciembre con la invitación a concursar en los apartados habituales.

Luego tenemos la sección Clásicos restaurados, un espacio que incluimos siempre porque nos interesa mucho, no solo el cine contemporáneo, sino también la historia; sin ella no hubiéramos podido llegar hasta donde estamos hoy, aseguró Delgado.

El festival se ha caracterizado siempre por contar con lo último y más importante del cine internacional, dijo, por lo que “muchas son las sorpresas y las buenas películas que el público tendrá para ver”.