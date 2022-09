Minindustria La Guajira, un proyecto por el desarrollo local en Cienfuegos

Escucha la Nota Escucha la Nota

La minindustria La Guajira, una de las cinco que mediante proyectos de desarrollo local se han construido en Cienfuegos. Ubicada en la Cooperativa de Producción Agropecuaria 26 de Julio, del municipio de Abreus, propicia el encadenamiento productivo, ofrece empleo y ganancias económicas.

Hace tres años comenzó a procesar los frutos de la tierra de sus asociados en el municipio cienfueguero de Abreus. Un proyecto de desarrollo local procuró fondos foráneos, endógenos y con los propios de la cooperativa de producción agropecuaria 26 de Julio hizo posible la mini industria que diversificaba la economía la cooperativa que hasta ese entonces era casi casi que monoproductora de caña de azúcar

¿Qué permitió la mini industria?

Que empiezan a procesar eh frutas, vegetales y otras producciones, no solo de ellos sino porque de ahí el efecto benéfico es que también otros productores también empiezan a tener dónde vender sus producciones primarias y ya no están supeditados a que el camión de Acopio venga a recoger y que si no viene el camión de acopio se echaba a perder.

Con capacidad para procesar una tonelada al día, fue dotada de equipamiento que emplea para diversificar su gama hasta los 26 renglones. En el día hay veces que hacemos hasta quinientas bolsas de diferentes productos pepino, pulpa de guayaba, habichuela, fruta bomba, eh compota de plátano estamos aquí procesando todos los productos que tenemos, no se nos echan a perder ninguno y tenemos las mamitas, tenemos las cámaras de frío, se lo compramos a los productores que que tienen un encadenamiento con nosotros y tenemos un fondo siempre de de dinero ¿No? Para pagarle en el término de treinta días.

Tiene jornada de ocho horas que extienden en tiempos de contingencia energética, como las carencias obligan a buscar opciones para optimizar el aprovechamiento y el sistema de pago por vinculación a los resultados.

Esta jornada facturaron 16600 pesos en ventas en el propio asentamiento y barrios cienfuegueros, validando procesos de desarrollo que en el ámbito rural tienen como referente a esta cooperativa cuyas transformaciones trascienden a la comunidad en otros beneficios. En tanto la mini industria da empleo y ganancias a través del procesamiento de alimentos, prioridad económica del país.



Por: Ismary Barcia Leiva