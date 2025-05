Miriam Socarrás: La emperatriz de papeles secundarios del cine cubano

(Escrito por: Luis Casariego / Fotos: Internet)

Siempre han existido los colores secundarios, formados a partir de la mezcla de dos colores primarios (rojo, azul y amarillo). Por ejemplo, del primario azul y el amarillo se forma el verde; de la mezcla del amarillo con el rojo surge el naranja; y de los colores primarios azul y rojo surge el violeta. Así las cosas, ¿quién puede afirmar que todos no son importantes en la paleta de colores? ¿Alguien podría decir que en determinado momento un verde no es más adecuado que un azul, o que un naranja o un violeta no son más apropiados que un rojo? Por todo lo apuntado anteriormente, es tan o más importante lo que nuestra Miriam Socarrás ha logrado al no ser exclusivamente «La Emperatriz de los papeles secundarios en el cine cubano»: convertirse en una leyenda viviente, dándole sus propios colores a nuestra gran pantalla.

Miriam Susana Socarrás Ramos, destacada actriz nacida el 25 de abril de 1941 en La Habana, Cuba, es conocida como «La Emperatriz de los papeles secundarios del cine cubano». La mulata que ha conquistado y enamorado a todo nuestro público con su sonrisa, elegancia y entrega en los medios. Se ha destacado por su trabajo en la radio, la televisión, el cine cubano y como emblemática presentadora de los espectáculos del cabaré «Tropicana», donde sustituyó durante 16 años a la modelo Alicia Figueroa, quien emigró a México. Permaneció allí desde 1981 hasta 1995. En el cine ha estado presente en filmes tan importantes como «Zafiros, locura azul», «Amor vertical», «Plaff», «Reina y Rey» y «Papeles secundarios», entre otros.

En la década del 40, desde muy niña, vivía en los pasillos de un solar en La Habana Vieja, donde apenas tenía espacio para, con sus pensamientos, elevarse a través de la imaginación. Por ello, solía subir a la azotea para bailar, imitando ser Sonia Calero; como también lo hacía su colega Cirita Santana en el portal de su casa, ambas convirtiendo el espacio en lugar de solaz y entretenimiento para vecinos y paseantes. Desde pequeña mostró inclinaciones hacia las diferentes manifestaciones del arte, por lo que desde muy joven se incorporó al movimiento de aficionados.

En su vida personal estuvo casada con el afamado artista visual, pintor, grabador y caricaturista cubano Manuel Posada, con quien tuvo a su único y querido hijo, Mauricio Posada Socarrás.

Llegó por casualidad al mundo del arte cuando, en la pequeña sala teatro «Las Máscaras», participó en la obra teatral «Yago tiene filling», de un joven estudiante de dramaturgia, Tomás González. A punto del estreno, la actriz que interpretaba el personaje no pudo hacerlo, y un amigo, Elio Mesa, le propuso sustituirla. Cuando uno quiere ser actriz y se le presenta la oportunidad, tiene que tomarla y decir: ¡sí!

En 1962 pasó a formar parte del elenco del Teatro Musical de La Habana, también junto a Cirita Santana, donde además de actuar, recibió clases de canto, ballet, danza, voz y dicción, pantomima y folclor cubano, bajo la dirección del afamado director mexicano Alfonso Arau. Entre las puestas más importantes de esa etapa se encuentran «El Solar», dirigida por el emblemático coreógrafo Alberto Alonso, y «Pedro Navaja», dirigida por Jesús Gregorio.

Posteriormente, integró los grupos teatrales «Jorge Anckermann» y «Teatro Cubano», dirigidos por el desaparecido actor y director Tito Junco.

Desde 1981 hasta 1995 fue presentadora del famoso Cabaret Tropicana, con cuyo espectáculo realizó giras a la antigua Unión Soviética y a España, país donde trabajó como presentadora de televisión junto a la gran actriz española Concha Velasco.

En 2025, en la Berlinale, fue seleccionada como participante en la 75ª edición del Festival Internacional de Cine de Berlín, celebrado del 13 al 23 de febrero, donde formó parte del elenco del filme brasileño «O último azul» («El sendero azul» en español), dirigido por Gabriel Mascaro, compartiendo créditos con actores renombrados como Denise Weinberg y Rodrigo Santoro. La película compitió por el Oso de Oro. Para Miriam fue un regalo de la vida y un momento muy emotivo a estas alturas de su carrera, demostrando que no hay papeles secundarios pequeños, sino que son engrandecidos por el aporte del actor.

A la televisión llegó tardíamente, hace unos 20 años, por lo que se siente tan joven en el medio como los actores que debutaron junto a ella siendo casi unos niños, y que hoy son magníficos actores y actrices. Actualmente está en las mañanas del Canal Cubavisión, derrochando personalidad y buen gusto como conductora del programa «Ruta 10», acompañada por otros magníficos actores y compañeros. Con una insuperable maestría y dominio en la conducción, entrevistas y secciones de participación, se siente casi a mitad de su carrera.

«Ruta 10» le llegó como casi todo en la vida de los artistas: la directora la llamó y le hizo la propuesta. Tenía además una oferta para un filme en República Dominicana y, al regresar, continuó con «Ruta 10». Le agradece a su madre, a su directora y a la Televisión Cubana, porque a estas alturas de su vida le haya llegado este trabajo, se hayan acordado de ella y haya recibido el reconocimiento del público, que es el mejor premio que un artista puede tener. Siente mucho placer por este momento que está viviendo, y afirma que la comunicación con el público le da mucha satisfacción.

En televisión:

– Siete días

– La otra cara

– Doble juego

– Destino prohibido

– El otro

– Oh, La Habana

– Escapar

– Patrulla 444

– El oro de Vargas

– El olor del recuerdo

– Leyendas de sal

– Los aretes que le faltan a la Luna

– Cuando una mujer

– La otra esquina

– Nuestra mirada

– Los colores de la vida

– Vuelve a mirar

– Renacer

– Tras la huella

Filmografía:

Ha acumulado una amplia filmografía en el cine cubano, siempre interpretando papeles secundarios, aunque no por ello ha dejado de destacarse sobremanera en sus interpretaciones, mereciendo premios y todo el reconocimiento del público cinéfilo.

– 1966: Papeles son papeles (Dir. Fausto Canel); Los Zafiros (doc.) (Dir. José Linares)

– 1968: Color de Cuba (doc.) (Dir. Bernabé Hernández)

– 1972: Un día de noviembre (Dir. Humberto Solás)

– 1981: Cecilia (Dir. Humberto Solás)

– 1982: Techo de vidrio (Dir. Sergio Giral); Patakín (Dir. Manuel Octavio Gómez); Las visitaciones de José Luciano (doc.) (Dir. Rigoberto López)

– 1984: Viaje infernal (URSS) (Dir. Mijail Tumanishvili); Plácido

– 1989: Plaff (Dir. Orlando Rojas)

– 1990: María Antonia (Dir. Sergio Giral)

– 1991: Sueño tropical

– 1994: Reina y Rey (Dir. Julio García Espinosa)

– 1997: Zafiros, locura azul (Dir. Manuel Herrera); Violeta (México-Cuba) (Dir. Alberto Cortés); Amor vertical (Dir. Arturo Sotto)

– 2007: La noche de los inocentes (Dir. Arturo Sotto)

– 2009: Larga distancia

– 2010: Chicho y Rita; Habanastation (Dir. Ian Padrón)

– 2011: En fin, el mal (Dir. Juan Carlos Cremata Malberti)

Premios y reconocimientos:

– Premio a la mejor actuación secundaria en cine (compartido) por la película «Reina y Rey» en el Concurso de la Unión Nacional de Escritores y Artistas de Cuba (La Habana, 1994)

– Premio «Pequeña Pantalla» (2021)

Para ella, «Reina y Rey» fue un filme muy importante desde el punto de vista profesional. Obtuvo un premio compartido con Consuelito Vidal y ama todas las demás películas en las que ha trabajado. «Plaff» nunca ha perdido vigencia, y el público la recuerda siempre con cariño, al igual que a su colectivo de actrices y actores.

«Plaff o demasiado miedo a la vida», «Papeles secundarios», «Destino prohibido», «Reina y Rey» y «Doble juego» forman parte del dramatizado cubano que marcó su debut en televisión.

Según Miriam Socarrás, Cuba es su vida, y ella se siente tan cubana como las palmas. Por ello, en este mes de su cumpleaños, y porque a pesar de haber entrado tardíamente en la televisión celebraremos el próximo 75º aniversario de Nuestra Televisión Cubana, le deseamos un sinnúmero de bendiciones y nuevos proyectos para seguir teniéndola a diario en la sala de nuestros hogares.