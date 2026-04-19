El fin de la excepcionalidad de Islandia: los mosquitos conquistan el último refugio del Ártico

Islandia era, hasta hace muy poco, el único país ártico que podía presumir de estar libre de mosquitos. Pero esa distinción histórica ha llegado a su fin. Un editorial publicado en la revista Science advierte de que la detección de poblaciones de mosquitos al norte de Reikiavik no es un hecho aislado, sino la señal de un cambio ecológico profundo que ya está en marcha y para el cual la región no está preparada.

Las autoras del texto, Amanda M. Koltz, de la Universidad de Texas en Austin, y Lauren Culler, del Dartmouth College (EE UU), señalan que la expansión de estos insectos invasores tiene consecuencias directas y visibles en la fauna local. Los efectos ya se perciben en las poblaciones de aves migratorias, en el comportamiento de los renos y caribúes —que ven alterados sus patrones de pastoreo por el acoso de las nubes de insectos— e incluso en la dinámica de la vegetación ártica.

Un vacío en la vigilancia biológica

El principal problema que subrayan las investigadoras es la alarmante falta de un sistema de monitoreo coordinado de artrópodos en el Ártico. Sin esta red de observación, resulta imposible anticipar los riesgos biológicos antes de que estos escalen de forma irreversible. La ausencia de datos estandarizados impide conocer la magnitud real de la invasión, las zonas de mayor riesgo y qué comunidades humanas verán más afectados sus medios de subsistencia.

“Sin observaciones coordinadas, sigue siendo imposible comprender el alcance total del cambio provocado por los insectos invasores”, advierten las autoras. Koltz y Culler recalcan que el Ártico carece de las herramientas necesarias para predecir dónde ocurrirán los próximos brotes o qué patógenos podrían empezar a circular en un ecosistema que antes funcionaba como una barrera natural por sus bajas temperaturas.

Consecuencias en cadena sobre el ecosistema

La presencia de estos insectos no solo afecta a los mamíferos. El calentamiento del Ártico, que se produce a un ritmo cuatro veces superior a la media global, está provocando un ‘desajuste’ biológico. Los polluelos de aves limícolas, que dependen de la disponibilidad de artrópodos para crecer, sufren cuando el deshielo temprano altera los tiempos de eclosión de sus presas. Además, las plagas de insectos herbívoros están defoliando grandes áreas de tundra, lo que altera el ciclo de nutrientes y acelera el deshielo del permafrost al cambiar la reflexión solar sobre el terreno.

Este proceso de degradación del suelo tiene un efecto de retroalimentación peligroso: al derretirse el permafrost, se liberan gases de efecto invernadero y microbios potencialmente peligrosos que habían permanecido atrapados durante milenios. De este modo, lo que empieza con la picadura de un mosquito termina influyendo en el equilibrio climático de todo el planeta.

La ciencia como puente diplomático

Ante este escenario, el editorial aboga por una acción internacional urgente para cerrar la brecha de vigilancia. En un contexto de creciente tensión geopolítica en la región polar, las investigadoras sugieren que el monitoreo de la biodiversidad ofrece una oportunidad única para la diplomacia científica. La colaboración entre naciones para rastrear la fauna invertebrada podría servir como un terreno neutral de cooperación necesaria.

Para que estos sistemas de observación sean efectivos, las autoras enfatizan que deben ser diseñados conjuntamente por científicos, comunidades locales y expertos indígenas, quienes llevan décadas observando estos cambios de primera mano. El objetivo es crear una estructura que esté arraigada localmente pero conectada de forma regional, permitiendo así crear una capacidad de respuesta sólida frente a las transformaciones ambientales derivadas del calentamiento global.

Referencia: Amanda M. Koltz y Lauren E. Culler, “The Arctic’s growing mosquito problem”, Science 2026.