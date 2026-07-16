Mundial 2026: una entrada para la final ya supera los 7.000 dólares

La emoción de una final del Mundial puede tener un precio difícil de asumir. Quienes sueñan con ver a España y Argentina disputar el título este domingo en el MetLife Stadium no solo deberán encontrar un boleto disponible, sino también afrontar costos que convierten la experiencia en un privilegio para muy pocos.

En el mercado de reventa, el acceso más económico ronda los 7.000 dólares, mientras que las ubicaciones más cotizadas llegan hasta los 39.000 dólares, cifras que reflejan la enorme demanda a pocos días del encuentro decisivo.

Conseguir una entrada es solo el primer gasto

El precio del boleto representa apenas una parte del presupuesto. Los aficionados que viajen a la sede de Nueva York/Nueva Jersey también deben sumar hospedaje, alimentación y transporte, costos que aumentan considerablemente el desembolso necesario para asistir al partido.

Incluso el traslado hasta el MetLife Stadium tiene un costo elevado. Los trenes oficiales habilitados para el evento alcanzan los 98 dólares por persona, aunque existen servicios de autobús con tarifas más bajas.

La venta oficial ya agotó los boletos convencionales

En la plataforma de la FIFA ya no quedan entradas regulares para la final. La única alternativa disponible en el canal oficial corresponde a los paquetes hospitality, que incluyen servicios exclusivos como áreas reservadas, alimentos, bebidas y ubicaciones preferenciales.

Estas opciones comienzan entre los 15.000 y 17.000 dólares por persona y pueden alcanzar los 57.000 dólares en las modalidades más exclusivas.

La reventa domina el mercado antes del partido decisivo

La escasez de boletos impulsó la actividad en las principales plataformas de reventa de Estados Unidos. En la mayoría de ellas, los precios se mantienen alrededor de los 8.000 dólares, aunque algunos vendedores ofrecen localidades por 25.000, 35.000 e incluso 39.000 dólares.

La combinación de una final mundialista, la limitada disponibilidad de entradas y la expectativa por el partido ha llevado los valores a niveles poco habituales incluso para los grandes eventos deportivos internacionales.

Para miles de seguidores, el mayor desafío ya no será conseguir un asiento, sino decidir si el costo de vivir una final desde las tribunas justifica una inversión que puede equivaler al precio de un automóvil o de una vivienda en algunos países.