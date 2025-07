Cienfuegos ciudad marinera, históricamente en la etapa estival varias han sido las generaciones que han aprendido a nadar en los cursos de veranos, lo cual en la etapa de 2025 el combinado número dos de la capital provincial recupera.

Después de dos años sin efectuar cursos de natación en la etapa estival, ahora el combinado deportivo dos de la capital provincial recupera esta tradición que data desde a principios del siglo pasado. El lugar seleccionado para aprender a nadar el complejo recreativo Rubén Martínez Villena. Allí el experimentado entrenador Leonardo Martínez Aguiar de lunes a viernes en las mañanas ofrece los elementos básicos, de la natación

«Esta iniciativa los prepara para la vida y sobre todas las cosas de aquí salido históricamente muchos atletas que han llegado al alto rendimiento con resultados nacionales y foráneos y ya en este curso tengo, alumnos que quieren llegar al alto rendimiento, lo cual constituye una cantera nada despreciable ,ojala que esta tradición cienfueguera de los cursos de verano perdure en la historia y que los profesores que vengan detrás preserven este legado que como vega y otros muchos más hemos dado a los cienfuegueros .

Meilin Fonseca expresa que «me sumé con mucho interés porque siempre he querido aprender a nadar ,pero no tenía a nadie que me enseñara y este profesor es muy bueno con mucha delicadeza te enseña y si hay más oportunidades continuaré practicando la natación».

Para los cienfuegueros su bahía es patrimonio, es identidad y tradición. Por el alto número de eventos deportivos que se realizan en la pista Revienta Cordeles .por haber aprendido a nadar en ella o por el deleite espiritual de un amanecer con la brisa marinera, es por ello que la idea del combinado deportivo número dos de retomar los curos de natación en la etapa estival es bien recibida.