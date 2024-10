Nobel de Química para autores de ‘hackeo’ de la estructura de las proteínas

La Real Academia Sueca de las Ciencias comunicó este miércoles que el Premio Nobel de Química de 2024 reconocerá la labor del científico David Baker por «el diseño computacional de proteínas», así como la de Demis Hassabis y John Jumper por el desarrollo de un modelo de inteligencia artificial capaz de «predecir las estructuras complejas de las proteínas».

BREAKING NEWS

The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the 2024 #NobelPrize in Chemistry with one half to David Baker “for computational protein design” and the other half jointly to Demis Hassabis and John M. Jumper “for protein structure prediction.” pic.twitter.com/gYrdFFcD4T

— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 9, 2024