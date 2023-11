Nominados Premios Lucas 2023, en la línea final del triunfo

Desde el pasado 20 de noviembre, tiene nombre la lista de nominados del proyecto Lucas, en el cabaret Tropicana.

Más de cuatrocientos videos fueron presentados en esta oportunidad en el ya acostumbrado salón Arcos de Cristal del cabaret Tropicana. Ocasión oportuna para el intercambio entre creadores, intérpretes y especialistas del gremio que al tiempo que reciben sus nominaciones, comparten sus más recientes experiencias de trabajo y vida.

Largas jornadas de análisis fueron protagonizadas por un jurado integrado por Joel del Río, periodista y crítico de arte; Rudy Mora, realizador audiovisual y director de televisión; Víctor López, realizador, especialista de efectos especiales y director de REMACHESTUDIO; Ileana Rodríguez, realizadora audiovisual; Michel Pascual, realizador y editor; Yuris Nórido, periodista, fotógrafo, crítico de arte y jefe de redacción del Noticiero cultural; Ángel Luis Téllez Villalón, periodista y crítico de arte; Roclan, coreógrafo y director de la compañía de ballet Revolution: Liet Lorain, periodista cultural; Ingrid Lobaina, actriz y directora de fotografía; Jesús Rubio; realizador, animador cinematográfico, diseñador y guionista; Orlando Cruzata, realizador audiovisual y director del proyecto Lucas.

Si la montaña no va a Lucas es el nombre de la campaña que lidera todas las acciones que visibiliza, esta vez, el premio fundamental de los realizadores de clip en casa, muchos de los cuales a partir del proyecto Lucas se han insertado en otras áreas de la comunicación audiovisual como la televisión, el universo de la publicidad y el cine

Es la gala de nominados la antesala a la gran fiesta del clip cubano: la entrega de Premios Lucas 2023 que se desarrollará los días 15 y 16 de diciembre en el teatro Lázaro Peña. Una nueva oportunidad de que se lleven a casa esa peculiar estatuilla que habla de cómo pasados 26 años, sigue vivo su interés de promover y afirmar la creación del video clip hecho en el país.

Mirando un poco más

La música popular bailable, uno de los apartados más seguidos por los teleluqueños desde hace varias ediciones, se muestra con menos vuelo en cuanto a realización. En ese caso, los intérpretes más ocupados en la divulgación de la música no muestran igual desafío a la hora de mostrar el cómo llegar al público. Se observan muchos lugares comunes a la hora de concebir las acciones narradas, las cuales pueden o no ser las expuestas en el texto, no obstante se quedan simplificadas a lo meramente bailable, desdeñando un tanto lo conceptual que puede estar detrás de él.

No ocurre así con la categoría tradicional y /o folclórica, aun cuando lo bailable está presente; pero sí en esta categoría hay un claro interés en trabajar los elementos psico-espaciales y la recreación cronotópica de los acontecimientos.

En las categorías de canción, balada, pop y trova, como generalmente sucede, lo visual complementa y a veces completa el tema. Para ello creadores como Leandro de la Rosa y Felo van marcando importantes pautas de realización.

Sin dudas, la música urbana alcanza lugares inimaginables en la preferencia de los teleluqueños, lo cual mucho tiene que ver con la propia contextualización social. Intérpretes como Charles & Johayron junto a Ernesto Losa, desde finales del pasado año, amenazaron con lo que hoy es absoluta realidad: se han alzado con rotunda popularidad y en ello la creatividad del director Freddy Looms mucho ha tenido que ver.

Resulta siempre un placer comprobar la solidez alcanzada por el trabajo de animación, sobre todo en propuestas para niños y conocer, en ese sentido, la nominación de la artista Ana Nora Calaza, con una vida entregada a los más pequeños de casa. Lo mismo ocurre con la música instrumental que, si bien no cuenta con gran número de videos, suele distinguirse por la excelencia; y este año no es la excepción con el tema Sonatonga, interpretado por el Premio Nacional de la Música, Roberto Varela y dirigido por el ya reconocido Pablo Massip.

Los nuevos que llegan con su video evaluado por Ópera prima; los que apuestan por el uso de efectos especiales, y los que han demostrado que un making of también es una obra artística, agradecen a Lucas esta oportunidad de mostrar su mundo interior y las múltiples posibilidades de alcance de sus respectivas propuestas.

Treinta categorías representados por los mejores audiovisuales de un año. Consagrados y noveles compiten por llevarse a casa el esperado lauro, mientras los teleluqueños tienen la posibilidad de elegir el de la popularidad, a través de sms; las páginas oficiales del espacio y su web. Ese otro lauro que semana tras semana, luego de los resultados que arrojan las estadísticas, a partir del Lucasnómetro da muestras de cómo se comporta el gusto popular. Porque Lucas también es eso, certero termómetro de lo que se escucha en el entorno en que vivimos y del cual desde la música y el audiovisual se construye y perfila este sitio que nos abriga como país.

Felicidades a todos los nominados, por la real posibilidad de alzarse con el premio.