Una peña dominical en el 4113 de la avenida Santa Elena

Considerado por voces autorizadas como un cronista musical de la ciudad de Cienfuegos, Roberto Rafael Novo Serra procura constantemente revitalizar su obra. Un emprendimiento hogareño sobreviene como un suceso cultural comunitario. Domingo en la mañana, la puerta y la ventana frontal de doble hoja de la vivienda numerada con el 4113 de la avenida Santa Elena, permiten acceder, y hasta curiosear a los interesados. Tras disfrutar de varias entregas sonoras, le invito a conversar acerca de esta iniciativa y accede, sin despegarse de la guitarra.

¿Cuáles fueron las motivaciones para crear este espacio?

“Surge porque los trovadores tenemos un bichito raro, nos invita a reunirnos para conversar y cantar. Por muchas razones dejé de hacer la peña Tova de Guardia, se mantuvo por 17 años, de pronto Mandy Álvarez, mi cómplice en este empeño y yo nos percatamos que no teníamos mucho quehacer los domingos, era bastante aburrido y decidimos cambiar esa realidad. Los tiempos difíciles se caracterizan por atraer cosas grises, desagradables. Y mientras uno se empeñe desde el arte en hacer lo contrario, cosas bonitas, que propicien la unión, todo recurso es válido. Se debe estar alerta y no cambiar sus principios, pero tampoco posicionarse en barricada, hay que modular y adaptarse a los nuevos tiempos, insisto, sin perder el objetivo principal, crear belleza y armonía para la gente, en beneficio de la cultura del país”.

¿Qué constituye la principal diferencia entre cantar en la sala de una casa y un ambiente más institucional?

“La familiaridad, la trova es algo familiar, que surgió en la sala de las casas, en un pedacito de espacio, íntima y orientada a los sentimientos, todos los días hay cosas importantes y bonitas que contar, esa es la trova que nos gusta hacer”

Actualmente combinas tu trayectoria musical con la dirección de la compañía infantil de teatro musical Abrakadabra. ¿Cómo llevar ambas responsabilidades al unísono, sin menoscabo de una en particular?

“En vez de oponerse, se entremezclan, y está dado por el deseo de hacer del colectivo de la compañía; lógico, cuando hay un plan de ensayo fuerte, el montaje de una nueva producción hay que dedicarle mucho tiempo, pero lo disfruto igual. Siempre me gustó hacer música infantil, juvenil, trabajar con niños es muy bueno, la única manera, a mi criterio, de aprender todos los días”, acotó.

Referencia obligada, aunque no sea la primera vez en formularse, trato de conocer por mi entrevistado quiénes fueron y son sus modelos musicales en la provincia, colaboradores en su formación y desarrollo como músico. La respuesta llega de inmediato.

“Indiscutiblemente mi hermano Pedro, un poco mayor que yo, por el que me monté en el tren de la trova, a ambos nos encauzó el gran amigo Lázaro García, contribuyó también el doctor Alfredo Espinoza y un trovador, Octavio Machado, vecino del barrio, ellos nos enseñaron la raíz, la parte infaltable”.

¿Qué le quita el sueño a Roberto Novo?

“A mí me quita el sueño muchísimas cosas, sobre todo el egoísmo, la mediocridad, los absurdos y barbarismos, son actitudes que frenan y no podemos darnos ese lujo, el arte debe avanzar ininterrumpidamente”

Retorna a la banqueta, para interpretar una canción que de inmediato es coreada por los amigos, no sin antes reiterar la invitación a quién desee asistir a la peña.

“Si viene en son de paz, de amistad, las puertas estarán siempre abiertas”.