Nueva programación de afectaciones eléctricas en Cienfuegos

Atendiendo al comportamiento actual del Sistema Electroenergético Nacional (SEN), al evidenciar un deterioro al salir de servicio varias unidades además de las cinco que se encuentran en mantenimiento como parte de la estrategia para recuperar potencia, se hace necesario reajustar la planificación del déficit en la provincia de Cienfuegos, al igual que en el resto del país.

El ingeniero Ricardo García Parra, asesor del director general de la Empresa Eléctrica en el territorio, explicó que se decidió elaborar un nuevo programa de afectaciones, principalmente para el horario del día. “Se mantienen cuatro bloques, con una demanda promedio de alrededor de 15 Megawatts (MW) en el día y 20 MW en el horario pico (5:00 pm-8:00 pm)”.

Los bloques previstos están comprendidos en los siguientes horarios: de 8:00 am a 12:00 m (primer bloque); el segundo de 12:00 m- 4:00 pm; el tercero de 4:00 pm a 8:00 pm (horario de la máxima demanda) y un cuarto bloque de 8:00 pm-12:00 am.

Señala García Parra que “el cumplimiento del horario, de las cuatro horas, y de estos bloques siempre estaría en dependencia las condiciones del SEN y del valor del déficit solicitado a nuestra provincia; lo que significa que de sobrepasarse los 15 MW en el día y los 20 MW en la noche, no se podría cumplir la programación, habiendo que adelantar, en caso de ser necesario, los horarios de afectaciones de los bloques.

“El bloque que le corresponde en el horario de 8:00 am a 12:00 m pudiera superar las cuatro horas de afectación, si la misma comienza antes de las 8:00 am; igualmente el bloque de 8:00 pm a 12:00 am, si la afectación continúa pasada las 12:00 am. En caso de que la afectación se origine en el horario de la madrugada se afectaría —de forma excepcional— el bloque que le corresponde al día siguiente en el horario de 12:00 m a 4:00 pm.

“En caso de que en el horario de la máxima, 4:00 pm a 8:00 pm, los valores del déficit superan los 20 MW, se afectaría de nuevo el bloque de 8:00 am a 12:00 m, siendo estos circuitos los últimos en afectar y los primeros en restablecer”, precisó el asesor.

En los canales de Telegram de la Empresa Eléctrica y en resto de los medios de comunicación se mantendrá la actualización del comportamiento de la situación del déficit en la provincia.

Por: Tay Beatriz Toscano Jerez / 5 de Septiembre Digital