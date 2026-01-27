Obra de un Nobel a la escena del Terry

La comedia Pareja abierta, escrita a dos manos en 1983 entre el Premio Nobel de Literatura de 1997 Darío Fo (1926-2016) y su esposa Franca Rame (1954-2013), subirá en funciones de viernes y sábado (3:00 p.m.) al escenario mayor del Teatro Tomás Terry, que propone la compañía habanera Grupo Teatro Pálpito.

Los talentosos actores Alina Molina (Antonia) y René de la Cruz Hijo (Pío Antonelli) encarnan los dos únicos personajes de puesta que gira en torno a una pareja autodefinida como moderna, civilizada y progresistas que deciden abrir su relación para combatir la rutina. Sin embargo, esta apertura es solo del personaje masculino, quien disfruta múltiples aventuras amorosas mientras su esposa sufre atrapada en los celos, la inseguridad y el deseo de complacerlo.

A lo largo de la obra ella sufre una transformación de víctima sumisa a una figura protagónica que desafía los roles de género.

La dirección artística y la puesta en escena estará a cargo del dueto que conforman Amaury González y Yanko Marrero, quienes trabajan a partir de la adaptación de Yerandy Fleites, con la dirección general de Ariel Bouza.