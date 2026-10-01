Octubre, ¿el mes más peligroso de los ciclones?

Por lo general y con hechos demostrativos, Cuba ha sido testigo de que el décimo mes del año es el de los ciclones, aunque la frase no se tome en sentido literal y sobrelleve una perspectiva metropolitana, dado que el occidente insular es la región más golpeada por las tempestades de estos 30 días y en ella está la capital del país.

Si se tienen en cuenta, las 61 temporadas transcurridas entre 1963 y 2023, contamos siete huracanes que han cruzado en octubre el territorio insular, incluidas la triada de Sandy (2012), Matthew (2016) y Michael (2018) en los últimos 12 años, señala el Profesor Luis E. Ramos Guadalupe, coordinador de la Comisión de Historia de la Sociedad Meteorológica de Cuba.

Todos, con sus típicas trayectorias de sur a norte atravesando el país, procedentes del mar Caribe, recuerda en sus habituales comentarios especializados, enviados a la Agencia Cubana de Noticias.

No obstante, también llegan asociadas a huracanes intensos de siglos pasados, recordados popularmente con nombres de santos.

Menciona entre ellos la tormenta de Santa Teresa, el 15 de octubre de 1768; o la de San Francisco de Asís, el 4 de octubre de 1844.

Incluso otras tempestades aún más remotas acaecidas mucho antes de 1670.

La actual temporada ciclónica va del primero de junio al 30 de noviembre en la cuenca del Atlántico norte, que comprende también al golfo de México y el mar Caribe y aunque es pronosticada de poco activa, la población no debe confiarse ante el riesgo de un solo evento hidro meteorológico.

En su período de seis meses existen zonas donde se forman ciclones tropicales, huracanes y tormentas que pueden impactar directamente al archipiélago.