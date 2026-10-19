Cuba

Precisa ONAT diferencias entre elusión y evasión tributaria

Agencia Cubana de Noticias 19 de octubre de 2026 No hay comentarios

La Oficina Nacional de Administración Tributaria (ONAT) destacó desde su perfil institucional en la red social Facebook las diferencias entre elusión y evasión tributaria, con el propósito de orientar a los contribuyentes sobre el cumplimiento correcto de sus obligaciones fiscales.

La entidad explicó que la elusión tributaria consiste en utilizar estructuras jurídicas o formas de operación que reducen la carga impositiva, pero que pueden ser cuestionadas cuando resultan artificiosas o carecen de justificación económica real.

En contraste, la evasión tributaria implica incumplir deliberadamente las obligaciones fiscales mediante acciones como ocultar ingresos, omitir ventas, declarar información falsa o incluir costos y gastos ajenos a operaciones reales.

La ONAT subrayó que los contribuyentes pueden acogerse a las exenciones, deducciones y beneficios previstos en la legislación vigente, siempre que cumplan los requisitos establecidos.

Se recomendó registrar de manera adecuada ingresos, ventas, costos y gastos, conservar los documentos que respalden las operaciones y comprobar que la información declarada coincida con la actividad económica realizada.

La institución recordó que una planificación tributaria responsable comienza con la transparencia y la verificación de lo permitido por la normativa, e instó a buscar orientación en caso de dudas.

El organismo reiteró que cumplir correctamente no significa renunciar a los beneficios fiscales, sino utilizarlos de forma responsable y conforme a la ley, e invitó a informarse a través del Portal Tributario oficial.

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