Opinión – El momento es ahora

Malos tiempos corren, dijo un amigo de Cuba aquel día en Cienfuegos, en acto público y celebración nacional. Aquella frase motivada por una compleja situación internacional, quedó en el imaginario popular para repetirla, cuando una condición nos golpea, como ahora.

Pero el momento, es precisamente, ahora. Aprovechemos el proceso de rendición de cuenta del delegado a sus electores para explotar todas las potencialidades que tenemos como pueblo y dar solución –en lo que podamos- a esta compleja realidad que nos agobia y que lejos de amilanarnos es para sacar la idiosincrasia y empuñarla como espada y escudo.

No estoy dando “muela”, nada más lejano que ese propósito. Los difíciles años 90 nos compulsaron a desde el barrio y la casa, buscar de donde no había, reinventarnos –sin la pillería criolla, digo- para aliviar la cotidianidad y dejar de pedir, sobre todo, cuando oídos sordos postergan remedios, las justificaciones sustentan la inmovilidad o también real, la falta de recursos atenta contra toda lógica.

Hasta el 15 de noviembre los delegados de circunscripción rendirán cuenta de su gestión a los electores. No cuestionemos lo poco, nada o mucho que habrán podido hacer, seamos nosotros con ese ingenio cubano –cubanísimo- quienes saquemos cuenta de cuánto podemos arreglarnos la vida y está demostrado que en el barrio hay, de sobra, para suplir escaseces y de toda índole.

Lo digo con conocimiento de causa, viví los años 90 –con el Caballo al frente de la pelea, con su carisma, su liderazgo, su ejemplo-, entonces convertimos patios en productivas parcelas, aparecieron ingeniosas recetas para alegrar la tristeza de las cocinas, multiplicamos panes y peces ante cualquier eventualidad y compartimos lo poco entre muchos.

En mi barrio, en 2024, un vecino resolvió un salidero que impuso cruzar piedras y tablas para llegar al mercado, otros, machete en mano, desbrozan las malezas que afean edificios familiares y el reparto todo. También otros echan desechos por doquier –ventanas abajo, esquinas o lugares varios en la ciudad- somos los responsables en ocasiones, de nuestros males.

En la comunidad convivimos con carpinteros, albañiles, plomeros, músicos, poetas y locos. ¿Por qué no unimos fuerzas ante la respuesta que no llega, la promesa que no se cumple o la imposibilidad de cumplirla por razones objetivas? Asistamos a las reuniones en el barrio, echemos a un lado las incomodidades de los apagones, lo tardío que llegan los productos de la canasta familiar normada, los precios abusivos y excesivos y más., el momento es ahora y para nosotros mismos.