Opinión – El Oasis de la negligencia (+Fotos)

La entrada del maltratado parque infantil de la Ciudad Nuclear está bloqueada por el tronco de un framboyán caído. /Fotos: Lázaro de Armas

Las imágenes que acompañan el comentario, aunque parecieran creadas por inteligencia artificial, son parte de la cotidianidad de los pobladores de la Ciudad Nuclear, comunidad supeditada al municipio cabecera.

En este patio, que corresponde al espacio entre los edificios 9-10 y el 11, conocidos como los edificios de los rusos, se ubica el diesquipark, y valga la dudosa pronunciación, diesquipark en el idioma eslavo se refiere a un espacio abierto con fines recreativos.

Resulta distintiva una de las entradas de acceso, pues a manera de escultura surrealista, un tronco caído de framboyán espera sin prisas el proceso natural de la descomposición. Al resto del perímetro lo distingue el óxido, la hierba en pujante crecimiento, las zanjas y tanques de almacenamiento de agua, recurso vital deficitario en la comunidad de marras. Sin olvidar la propensión a vertedero público, el terreno padece del estancamiento de aguas albañales, con el debido peligro que ello conlleva para la salud humana.

Los avatares socio económicos son parte de la existencia cotidiana en la Cuba de hoy. Pero nada justifica la dejadez, la conformidad, el abandono, la apatía e indiferencia para resolver esta problemática suscitada, en este mal llamado parquecito infantil, devenido Oasis de la negligencia.

En consulta con residentes del lugar, se constató una reparación del mismo, acontecida años atrás sin poder precisar la fecha exacta. La instalación y uso de estos sitios para el entretenimiento no goza de libre albedrío. Es obligatorio cumplimentar estándares certificados de aptitud y seguridad, pero, desde mi visión, este terreno carece de las condiciones mínimas para ser validado.

Urge protagonismo y conducción de la gobernanza municipal y local para cualquier trámite en el complejo panorama urbanístico a realizar. Es imperativo el traslado y rehabilitación de los aparatos enmohecidos que componen este sitio, a otro lugar más salubre y adecentado. Es impostergable convocar a los actores económicos del territorio y a la vecindad para dar un cambio cualitativo a este escenario irreverente.

El Estado cubano considera a los niños, niñas y adolescentes plenos sujetos de derecho, reconocidos constitucionalmente, la sociedad y la familia tienen que garantizar su desarrollo armónico e integral. Alguien muy sabio legó para la posteridad una máxima invaluable para describir y validar la justicia en términos infantiles: porque los niños son los que saben querer, porque los niños son la esperanza del mundo