En recientes programas económicos de la radio y la televisión en Cienfuegos dialogamos acerca de la inflación, sus causas, consecuencias y efectos, entre los que se encuentra el incremento sostenido de los precios de productos y servicios, algo que nos hace flaquear los bolsillos, sobre todo de quienes menos percibimos –me refiero a salarios que no alcanzan para vivir, usted sabe.

Me llamó la atención que se diera como variable práctica la digitalización de los servicios bancarios, como me gusta decir, como una de las formas de controlar, de alguna manera, este fenómeno. Tanto es así que me estimula a volver sobre las huestes de periodistas de infantería que con el tiempo he abandonado para dedicarme a otras variantes del oficio-profesión.

Concordaban mis invitados que de lograr que cada comerciante manejara sus finanzas mediante el dinero digital y en sus cuentas fiscales –algo muy complejo en estos tiempos de desorden-, sería fácil comprobar ingresos-utilidades, por lo que favorecería conocer cuánto sería el costo-gastos en que incurre el comerciante para fijar un precio.

A fuerza de ser sincero algo hemos avanzado, pues en comercios estatales y bien pocos particulares, son más visibles los códigos QR para realizar las transacciones digitales, pero en el último caso ¿irá realmente ese dinero a la cuenta fiscal? La picaresca criolla, exacerbada en esta compleja situación que afrontamos, se agudiza y vaya usted a saber por cuantos vericuetos corre la devaluada moneda nacional…

En ese desandar a que nos obliga el periodismo –uno escucha aquí, le insultan allá, le piden explicaciones que no tienen por otro lado- encuentra evasivas y disquisiciones de todo tipo, como las causas por las cuales no se acaba de digitalizar el dinero de una buena vez. Le comento lo dicho por muchísima gente, sobre todo aquellos que venden –hasta su alma al diablo:

“Si guardo grandes sumas de dinero en este caso vía tarjetas magnéticas, después cómo las saco del Banco… los cajeros automáticos poco dispensan, en las cajas imponen un límite insuficiente para mayores transacciones… debo comprar dólares para reponer mercancías y dónde las compro, el Estado ni tiene ni vende, entonces debo recurrir al mercado negro…”

Este último –esto lo digo yo-, como bien sabe sube de poco el valor del dólar, con un “toque” de disgusto para unos y de apremio por otros para desestabilizar la ya maltrecha economía interna. La dichosa paginita juega con nuestras necesidades y se disputa la tasa de cambio con la inamovible del Estado cubano, al que ya resulta harto difícil conseguir moneda dura y mucho menos venderla al por mayor a sus nacionales.

También acoto y alerto que en los cajeros existe una nueva modalidad de sálvese quien pueda porque YO necesito resolver MI problema: hay quien lleva múltiples tarjetas y extrae efectivo una y otra vez hasta cumplir con sus necesidades. ¿Y el que viene detrás, aquel que solo necesita un monto para sobrevivir a duras penas el resto del tiempo hasta el próximo salario?

¿Quién le pone el cascabel al gato? El acotejo de nuestras penurias depende de un lejano desarrollo al que cada vez menos contribuimos desde la responsabilidad individual, súmele entonces la imperiosa necesidad de que las organizaciones junten esfuerzos y pensamiento lógico para salir del bache. Hipotecamos un futuro que no ven quienes buscan alternativas fuera de frontera –cada vez más. Los que quedamos dentro para mantener encendida la luz de El Morro, estamos obligados a repensar el presente, hagámoslo y con prontitud.