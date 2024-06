Opinión – Yo me quedo con todas esas cosas

¿Acaso el sonido de una máquina contadora de billetes no es uno de los más agradables del mundo? La prosperidad y solvencia se asocian de inmediato a él. Y, aunque milito entre los andantes con la cabeza en las nubes, reconozco el atractivo de la bonanza económica. Pero a mi juicio, no toda obra amerita ser correspondida mediante un pago.

Es frecuente encontrar en las redes sociales publicaciones donde se comunica la pérdida de documentos, el extravío de una mascota, mochilas, billeteras y otros enseres, en fin, lo distintivo en estos casos es ofrecer una recompensa a la persona que halle, contacte y devuelva los objetos en falta. Pareciera ser la única vía para garantizar la devolución, porque ya nadie obra de buena fe.

¿Cuándo descarriamos nuestros sentidos a tal punto de bonificar monetariamente una buena acción? ¿Dónde quedó el apoyo al prójimo, la solidaridad, desinterés y respaldo incondicional que distinguía a este impróspero, pero honorable país?

Pues no me voy con la de trapo. Me niego a aceptar de manera contemplativa la degradación de los valores. Le invito a desestimular tal actuación, incongruente con las normas cívico-educacionales de esta sociedad donde los humildes somos-y seremos-mayoría.

Dejemos atrás las manifestaciones de egoísmo y afán de bienes terrenales. La sonrisa de un niño, la gratitud de un pensionado, el apretón de manos como reconocimiento a una restitución enaltece a la persona, no hay premio mejor. ¡Yo me quedo con todas esas cosas!