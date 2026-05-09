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Oro para canoístas cubanas en C-2 a 200 metros de la Copa del Mundo

PorAgencia Cubana de Noticias

May 9, 2026

Las canoístas cubanas Yarisleidis Cirilo y Yinnolis Franchesca López conquistaron hoy medalla de oro en la canoa biplaza (C-2) a 200 metros de la Copa del Mundo de Szegeg, Hungría.

Cirilo y Franchesca López cruzaron la línea de meta en 41.53 segundos, escoltadas por las duplas de China Changwen Shuai-Wenjun Lin (41.67) y Uzbekistán Shokhsanam Sherzodova-Nilufar Zokirova (42.04), respectivamente.

Está tarde ambas volverán a la pista, pero en la monoplaza (C-1) a 200 metros, modalidad en la que ambas estarán desde las eliminatorias y pudieran repetir podio, principalmente con la primera.

Por Agencia Cubana de Noticias

Agencia Cubana de Noticias. Agencia oficial de Cuba, fundada el 21 de mayo de 1974.

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