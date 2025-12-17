Perlavisión

La ceremonia de entrega de los Oscar se retransmitirán gratis por YouTube a partir de 2029

Agencia EFE

Dic 17, 2025

La ceremonia de entrega de los Oscar se retransmitirá por YouTube, gratis y a todo el mundo, a partir de 2029, según el acuerdo cerrado entre la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood y la plataforma, que tendrá una duración inicial de cinco años.

El acuerdo entrará en vigor con la 101 edición de los premios, en 2029, y finalizará en 2033, según señaló la academia este miércoles en un comunicado. Esto supone que la cadena ABC, que retransmite la gala desde 1976, lo hará por última vez en la edición de 2028.

También se incluirán entrevistas con miembros y cineastas de la academia, además de programas educativos sobre cine y podcasts.

De esta manera, la audiencia potencial de los Oscar será de 2.000 millones de personas, que son las que tienen acceso a YouTube, lo que hará que los premios sean más accesibles para una audiencia global, con subtítulos y pistas de audio en varios idiomas.

Además, Google Arts & Culture facilitará el acceso digital a exposiciones y programas del Museo de la Academia, así como a elementos digitalizados de la Colección de la Academia, la mayor colección cinematográfica del mundo, con más de 52 millones de piezas.

«Nos entusiasma formar una colaboración global multifacética con YouTube para ser la futura sede de los Óscar y de nuestra programación anual», señalaron la presidenta de la Academia, Lynette Howell Taylor, y su director ejecutivo, Bill Kramer.

