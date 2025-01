Emilia Pérez, la más nominada a los Oscar 2025 (+lista completa)

Las actrices Karla Sofia Gascon (izq), Zoe Saldana y Selena Gomez, del filme 'Emilia Perez'.- FotoAFP

Las películas «Emilia Pérez», «A Complete Unknown» y «Cónclave» encabezaron hoy la lista de nominaciones a los Oscar, el más codiciado premio de la industria del cine en Estados Unidos.

La noticia trascendió este jueves durante el esperado anuncio de los candidatos a la estatuilla dorada en su edición 97, un evento que tuvo un retraso en dos ocasiones debido a los incendios forestales que siguen arrasando en el área de Los Ángeles.

En la cima de las nominaciones generales, con 13 en total, está «Emilia Pérez», un musical sobre crímenes centrado en un líder de un cártel que hace la transición, y justo la actriz Karla Sofía Gascón, que interpreta el papel principal hizo historia en los Oscar al ser la primera mujer transgénero en ser nominada en cualquier categoría de actuación.

Gascón se suma al campo de competidoras por el lauro en la categoría a Mejor actriz, donde aparecen también Cynthia Erivo («Wicked»), y Demi Moore («The Substance»), entre otras.

Siguieron en las nominaciones generales «The Brutalist» y «Wicked», que recibieron 10 cada una, y las tres mencionadas junto con «The Substance» (La Sustancia) aparecen en la lista de distinguidas al premio a la Mejor película al igual que «A Complete Unknown», «Conclave», «Anora», «Dune: Part Two», «Nickel Boys» y «I’m Still Here».

Los anuncios coinciden en su mayoría con pronósticos de la crítica especializada. «Emilia Pérez» llegó precedida de cuatro Globos de Oro a principios de este mes, incluyendo Mejor película musical o comedia y mejor actriz de reparto por la actuación de Zoe Saldaña.

«The Brutalist», se alzó también en los Globos de Oro en la categoría de Mejor película dramática, y el actor principal Adrian Brody también fue merecedor de ese premio.

Los actores Bowen Yang y Rachel Sennott fueron los presentadores en vivo del esperado anuncio.

Esta es la lista completa de nominados a los Premios Oscar 2025, cuya ceremonia de entrega será el 2 de marzo en el Teatro Dolby de Hollywood.

Mejor película

“Nickel Boys”

“A Complete Unknown”

“The Brutalist”

“Emilia Pérez”

“Anora”

“Cónclave”

“La sustancia”

“Wicked”

“Dune: Parte 2”

“Aún estoy aquí”

Mejor director

Brady Corbet por “The Brutalist”

Jacques Audiard por “Emilia Pérez”

James Mangold por “A Complete Unknown”

Sean Baker por “Anora”

Coralie Fargeat por “La sustancia”

Mejor vestuario

“Cónclave”

“A Complete Unknown”

“Gladiator II”

“Nosferatu”

“Wicked”

Mejor maquillaje y peluquería

“Emilia Pérez”

“La Sustancia”

“A diferent man”

“Nosferatu”

“Wicked”

Mejor corto de ficción

“The Man Who Could Not Remain Silent”

“A Lien”

“The Last Ranger”

“I’m not a robot”

“Anuja”

Mejor guion adaptado

Jacques Audiard por “Emilia Pérez”

James Mangold y Jay Cocks por “A complete unknown”

RaMell Ross y Joslyn Barnes por “Nickel boys”

Peter Straughan por “Cónclave”

“Las vidas de Sing Sing”, de Clint Bentley, Greg Kwedar, John H. Richardson

Mejor guion original

Sean Baker por “Anora”

Jesse Eisenberg por “A Real Pain”

Brady Corbet y Mona Fastvold por “The Brutalist”

Coralie Fargeat por “La sustancia”

Moritz Binder, Tim Fehlbaum, Alex David por “Septiembre 5”

Mejor actriz de reparto

Ariana Grande por “Wicked”

Isabella Rossellini por “Cónclave”

Felicity Jones por “The Brutalist”

Zoe Saldaña por “Emilia Pérez”

Monica Barbaro por “A complete unknown”

Mejor actor de reparto

Yura Borisov por “Anora”

Kieran Culkin por “A real pain”

Edward Norton por “A complete unknown”

Guy Pearce por “The Brutalist”

Jeremy Strong por “The Apprentice”

Mejor corto de animación

“Beautiful Man”

“Magic Candies”

“In the Shadow of Cypress”

“Wander to Wonder”

“Yuck!”

Mejor corto documental

“Death by Numbers”

“I Am Ready, Warden”

“Incident”

“Incidents of a Beating Heart”

“The only girl in the orchestra”

Mejor banda sonora

“The Brutalist”

“Cónclave”

“Emilia Pérez”

“Wicked”

“Robot salvaje”

Mejor diseño de producción

“The Brutalist”

“Cónclave”

“Dune. Parte 2”

“Nosferatu”

“Wicked”

Mejor sonido

“A Complete Unknown”

“Dune: Parte 2”

“Robot Salvaje”

“Wicked”

“Emilia Pérez”

Mejor actriz principal

Karla Sofía Gascón por “Emilia Pérez”

Demi Moore por “La sustancia”

Mikey Madison por “Anora”

Cynthia Erivo por “Wicked”

Fernanda Torres por “Aún estoy aquí”

Mejor actor principal

Timothée Chalamet por “A Complete Unknown”

Adrien Brody por “The Brutalist”

Ralph Fiennes por “Cónclave”

Sebastian Stan por “The Apprentice. La historia de Trump”

Colman Domingo por “Las vidas de Sing Sing”

Mejor montaje

“Anora”

“Cónclave”

“The Brutalist”

“Emilia Pérez”

“Wicked”

Mejor documental

“No Other Land”

“Porcelain War”

“Soundtrack to a Coup d’Etat”

“Sugarcane”

“Black Box Diaries”

Mejor película internacional

“Emilia Pérez”

“La semilla de la higuera sagrada”

“Flow, un mundo que salvar”

“The Girl with the needle”

“Aún estoy aquí”

Mejor película de animación

‘Flow, un mundo que salvar’

“Wallace y Gromit: La venganza se sirve con pluma”’

“Robot Salvaje”

“Del revés 2 (Inside Out 2)”

“Memorias de un caracol”

Mejor canción original

‘El mal’ de “Emilia Pérez”

‘Like a bird’ de “Las vidas de Sing Sing”

‘Mi camino’ de “Emilia Pérez”

‘The Journey’ de ‘The Six Triple Eight”

‘Never Too Late’ de “Elton John: Never Too Late”

Mejores efectos visuales

“Wicked”

“Alien: Romulus”

“Better Man”

“Dune Parte 2”

“El reino del planeta de los simios”

Mejor fotografía

“The Brutalist”

“Dune: Parte 2”

“Emilia Pérez”

“Nosferatu”

“María”