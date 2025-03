«Anora», la gran ganadora de los Premios Oscar 2025

La película «Anora’ resultó la gran triunfadora en la gala de entrega de los Premios Oscar 2025, celebrada este domingo en el Dolby Theatre, de Hollywood.

Con cinco estatuillas de alzó este filme en los apartados de mejor película, mejor director (Sean Baker), mejor guion original, mejor edición y mejor actriz (Mikey Madison)

A continuación la lista completa de los ganadores.

Mejor actor de reparto: Kieran Culkin – A Real Pain

Mejor película de animación: Straume (Flow)

Mejor cortometraje animado: In the Shadow of the Cypress («A la sombra del ciprés»)

Mejor diseño de vestuario: Wicked – Paul Tazewell

Mejor guion original: Anora – Sean Baker

Mejor guion adaptado: Conclave («Cónclave»)

Mejor maquillaje y peluquería: The Substance («La sustancia»)

Mejor edición: Anora – Sean Baker

Mejor actriz de reparto: Zoe Saldaña – «Emilia Pérez»

Mejor diseño de producción: Wicked

Mejor canción original: «El mal» – «Emilia Pérez»

Mejor cortrometraje documental: The Only Girl in the Orchestra

Mejor película documental: No Other Land

Mejor sonido: Dune: Part Two («Dune: parte dos»)

Mejores efectos visuales: Dune: Part Two («Dune: parte dos»)

Mejor cortometraje de ficción: I’m Not a Robot

Mejor fotografía: The Brutalist («El brutalista»)

Mejor película internacional: Ainda Estou Aqui («Aún estoy aquí», I’m Still Here) – Brasil

Mejor banda sonora original: The Brutalist («El brutalista») – Daniel Blumberg

Mejor actor protagonista: Adrien Brody – The Brutalist («El brutalista»)

Mejor director: Sean Baker – Anora

Mejor actriz: Mikey Madison – Anora

Mejor película: Anora