Los Óscar se mudarán de Hollywood al centro de Los Ángeles tras cumplir su centenario

La Academia de Cine de Estados Unidos anunció este jueves un acuerdo para trasladar la gala de los Óscar desde su tradicional teatro Dolby de Hollywood al centro de Los Ángeles a partir de 2029, justo después de conmemorar el centenario de los galardones más codiciados de la industria.

La alianza con la compañía de entretenimiento AEG «convierte a L.A. LIVE en la nueva sede de los Premios Óscar, comenzando con la 101º ceremonia en 2029», informó la Academia en un comunicado.

El acuerdo estará vigente por diez años en el recinto conocido como Teatro Peacock, donde también se celebran otros galardones como los Emmy, los más importantes de la televisión internacional.

Vista de preparativos para la 98ª edición de los premios Óscar, en el Teatro Dolby de Los Ángeles. EFE/Chris Torres

Recientemente ampliado con 370.000 metros cuadrados, la nueva sede «albergará las llegadas y actividades de la alfombra roja«, indicó el escrito.

El centenario de los Óscar trae cambios

Tras su centenario, esta sede ubicada en el centro de Los Ángeles será también la primera en acoger una ceremonia que se retransmitirá de forma global a través de YouTube.

«L.A. LIVE fue construido para albergar los momentos que definen la cultura, y no hay un escenario global más grande que los Óscar», dijo por su parte el director de Ingresos de AEG, Todd Goldstein.

La 99.ª edición de los premios más importantes de la industria del cine se celebrará el próximo año en el Dolby Theatre y se transmitirá en directo por ABC, así como en más de 200 territorios de todo el mundo, al menos hasta la centésima edición de los Óscar.