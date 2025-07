Otra mirada al embarazo adolescente en Una calle, mil caminos

Después del abrazo, bajo la dirección de Annia Quesada, es el telefilme que se presentará hoy en la popular revista Una calle, mil caminos, que se transmite cada sábado de verano el Canal Cubavisión a las 2:00 p.m.

Según su realizadora, el audiovisual pretende guiar y concienciar al público, desde los medios de comunicación, sobre una problemática que aqueja a la población actualmente, y necesita resolver carencias informativas, para lograr cambios de comportamientos en la toma de responsabilidades ante situaciones difíciles como esta.

La obra fue filmada en la ciudad de los Tinajones (Camagüey), y cuenta con un elenco formado por tres actrices protagónicas, Amanda Peñalver, Annabel Novo y Marcela García; así como Cirita Santana, Carlos Fernández y Carolina Vera, entre otros, que defienden el mensaje de una historia que «después del abrazo» deja dicho todo.

Amanda Peñalver Lora, joven actriz de 19 años de edad, dijo en exclusiva a la Agencia Cubana de Noticias que desde pequeña le gusta la actuación; participando en programas infantiles como Alánimo, hecho que la incentivó aún más.

Asumir el personaje de Samantha, confesó, fue un reto impuesto por Annia Quesada, pues se trata de una adolescente que me demostró que la delicadeza no va de la mano de la fragilidad y esto desde el primer momento hizo que conectara con el personaje.

El proceso de los ensayos y compartir con el elenco de actores, resultó una de las experiencias más enriquecedoras que me llevo, ya que el hecho de que fuera rodado en Camagüey íntegramente, ayudó a que el equipo estuviera muy unido y lograra su objetivo; con el apoyo de los vecinos y de la ciudad en general, algo válido de destacar, comentó la actriz.

Samantha, agregó, constituye una transición fuerte entre lo que era y lo que se convirtió luego del embarazo; no fue solamente una lección con respecto a la vida sexual de esa etapa tan inmadura, sino además, lo importante que es hablar de estos temas en el entorno familiar.

Sostuvo que, a veces es necesario enfrentarse a cosas así en la vida para ser como Samantha, que la considero una chica muy valiente, ya que a partir de ahí, comenzó a percibir la vida de una forma diferente.

Por su parte, Annabel Novo, actriz que defiende el personaje de Jéssica, dijo a este medio, que lo que veía a los cinco años como un juego —la actuación—, se convirtió en una profesión que defiende hoy con muchas ganas gracias a las clases de Leonilo Torres, Elsa Hernández, Humberto Rodríguez, Masiel Dueñas y todos los profesores y profesoras que la impulsaron por este camino.

A Annia, la directora, la conocí cuando estaba grabando la tercera temporada de Calendario donde hice de María, un personaje relacionado con la fe y la religión; y desde ese entonces quise ser dirigida por ella. Cuando me propuso Jessica, desde el primer momento supe que iba a decir que sí, y aún con el guion en proceso, yo estaba decidida porque confiaba en ella y no me equivoqué, relató.

Resaltó asimismo que, uno de los mayores valores que tiene Después del abrazo, es el mensaje que transmite a partir del pie forzado del «embarazo adolescente», tema con que Annia desarrolló un guion que, más allá de repetir un discurso didáctico, aborda otros temas fundamentales como los derechos reproductivos, el respeto a la diversidad, el derecho de cada cual de decidir sobre su cuerpo, y mucho más.

Historias como estas, recomendó, no se deben mantener solo en un medio que llega a tantas personas como lo es la televisión, sino que se deben fomentar desde otros espacios que generen debate sobre una sociedad, donde cada persona cuente y se sienta vista, validada y aceptada.

Para quien exhibe hoy 24 años de edad, constituye provechoso ser parte de proyectos en los que se sienta identificada y comprometida con el discurso, y en este caso Jessica demostró eso: ser una mujer fuerte que ha tenido que criarse sola en un ambiente donde es constantemente silenciada y juzgada.

Precisamente, opinó, esto la llevó a encontrar en sus amigos Cora, Angelica, el Piqui y Yankiel —su «piquete» en la ficción—, el apoyo del que carece en su familia, un espacio donde no se siente cómoda y constantemente se repiten los mismos patrones que le hacen daño y la llenan de ira.

Jessica, es muy fuerte y tiene una coraza que hace que parezca hostil, pero realmente es muy tierna y leal; es este tipo de persona que primero ataca y luego piensa porque la vida la ha llevado a eso, destacó Novo.

Aunque Jessica y yo seamos muy diferentes, consideró, en ella hay muchos valores que me representan y con los que me identifiqué al momento, como el instinto maternal de proteger a «mi gente», la fuerza de no quedarse callada cuando siente que algo no está bien, así como ser capaz de ver a la las personas por sus afectos y no por lo que aparentan; además, tiene la coherencia de saber qué es lo importante en cada momento y no dejarse llevar por su dolor, lo que es muy admirable, concluyó. (✍️ Melissa Mavis De Bardet – ACN)