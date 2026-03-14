Canciller panameño saluda diálogo entre Cuba y EEUU

Al referirse a las declaraciones este viernes del presidente cubano Miguel Díaz-Canel, quien aseguró que su gobierno mantiene conversaciones con Washington para buscar soluciones a los desacuerdos entre ambas naciones, Martínez-Acha aclaro que su país no ha participado ni ha actuado como intermediario en esas conversaciones, aunque considera positivo que se desarrollen.

“Panamá estaría con mucho gusto dispuesto a analizar cualquier circunstancia que pueda apoyar una solución a esa realidad entre Cuba y los Estados Unidos”, remarcó.

Durante sus declaraciones, el canciller también abordó la detención de 10 connacionales en La Habana, instruidos de cargos por el delito de propaganda contra el orden constitucional.

Explicó que el Ejecutivo mantiene comunicación con su representación diplomática en La Habana para conocer la situación de los detenidos y garantizar la asistencia consular correspondiente.

“El embajador nuestro ha ido a verlos, se encuentran en condiciones apropiadas, están detenidos, se está brindando la cooperación consular y la asistencia legal”, indicó.

Además manifestó su intención de viajar a la isla para reunirse con esos ciudadanos, mostrarles el apoyo personalmente y «hablar con las autoridades cubanas sobre cómo podemos, en la medida del respeto a la soberanía cubana, solventar estas circunstancias», agregó.

Este viernes, en conferencia de prensa trasmitida en cadena nacional de radio y televisión, Díaz-Canel confirmó que el embajador de Panamá en Cuba, Edwin Pitti, pudo visitar al grupo, que permanece recluido y se le respetan todos sus derechos, incluso han sido visitados por familiares y abogados.

En sus palabras, el mandatario de la nación antillana sostuvo además que los detenidos estarían señalando a las personas que presuntamente financiaron su viaje a Cuba.