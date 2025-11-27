Perlavisión

Convocado Sexto Período Ordinario de Sesiones de Parlamento cubano

PorAgencia Cubana de Noticias

Nov 27, 2025 #Asamblea Nacional del Poder Popular, #Cuba, #Parlamento

Esteban Lazo Hernández, presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP), convocó al Sexto Período Ordinario de Sesiones de ese órgano, en su X Legislatura, a celebrarse el 18 de diciembre en el Palacio de Convenciones de La Habana.

La convocatoria, publicada en el sitio web del Parlamento cubano, será divulgada a diputadas y diputados, organismos de la Administración Central del Estado y demás autoridades competentes, además de aparecer en la Gaceta Oficial de la República y otros medios de comunicación.

En la agenda de la sesión plenaria figuran la evaluación del cumplimiento e impacto de las medidas del Programa de Gobierno para corregir distorsiones y reimpulsar la economía, la presentación de los objetivos y metas de la economía para 2026, y el análisis del proyecto de ley del Presupuesto del Estado para ese año.

También se prevé la rendición de cuenta del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, y del Gobierno Provincial del Poder Popular de Ciego de Ávila, así como el informe de fiscalización al Ministerio de Justicia y la discusión de otros proyectos de ley.

Previamente, entre el 15 y el 17 de diciembre, se realizarán reuniones de las comisiones permanentes de trabajo del legislativo, en las que se analizarán más de 90 temas de la agenda nacional con incidencia directa en la población.

