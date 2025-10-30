Parte hacia Granma nuevo grupo de apoyo de telecomunicadores de Cienfuegos (+ 📹)

Un nuevo grupo de trabajadores de las telecomunicaciones de Cienfuegos partió hoy hacia la oriental provincia de Granma, territorio donde apoyarán las labores recuperativas de la infraestructura en esa región tras el paso del huracán Melissa por la zona.

Yusnel Díaz Fernández, jefe del Grupo de Comunicación y Marketing de la División Territorial de la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba (ETECSA), en Cienfuegos, aseveró que viajó un grupo de especialistas en manejos técnicos de planta exterior, varios de ellos con experiencia anterior en este tipo de contingencias.

Lidera el equipo, compuesto por ocho avezados hombres en el diagnóstico de redes, solución de averías y reparación de enlaces de fibra óptica, el ingeniero Miguel Ángel Granados Rodríguez, jefe del Departamento de Operaciones e Inversiones de la citada entidad del Ministerio de las Comunicaciones.

Este segundo grupo de apoyo, equipado con tres camiones, se suma a la avanzada de siete cienfuegueros que desde antes de azote del meteoro llegó a Bayamo para restañar las afectaciones que provocaran los vientos y las grandes crecidas.

Entre los incorporados hoy figura el sexagenario Juan Matías Montes de Oca, un jubilado reincorporado, con vasta experiencia en el trabajo de planta exterior y varias misiones cumplidas durante el apoyo a otros territorios en eventos anteriores.

El reporte en video: