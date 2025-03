Pasarela estelar: siete planetas «desfilan» hoy al atardecer

El atardecer de este viernes 28 de febrero de 2025 será especial: el cielo entre luces será escenario ideal para apreciar lo que popularmente ha sido bautizado como el gran evento «astronómico» del año, con el desfile aparente de siete planetas.

En astronomía, el término “alineación planetaria” se refiere a la disposición de varios planetas en una misma región del cielo desde la perspectiva terrestre, creando la idea de que están en línea recta. Por tanto, es válido significar que no es estrictamente un fenómeno astronómico, sino una ilusión óptica desde nuestra perspectiva terrestre.

El por qué

La explicación de por qué ocurre es sencilla: los planetas de nuestro sistema solar orbitan alrededor del Sol siguiendo una regla fundamental, que es mantenerse en la trayectoria marcada por la fuerza gravitatoria de nuestra estrella.

Este recorrido puede observarse como una línea imaginaria conocida como eclíptica, que, según la NASA, es «el plano del sistema solar en el que los planetas giran alrededor del Sol». Por esta razón, a veces parece que los planetas se aproximan entre sí en el cielo, sobre esa «pista de carreras cósmica».

Las alineaciones planetarias son más comunes cuando en ellas están implicados hasta seis planetas, como ya sucedió el pasado 21 de enero y ocurrirá en agosto. En cambio, si hablamos de que se «ponen en fila» los otros siete planetas vistos desde la Tierra, la cosa cambia.

Sin implicaciones

La evidencia demuestra que la posición de los cuerpos celestes no afecta a la vida actual o futura de los seres humanos. Sin embargo, este evento visual, que no volverá a repetirse hasta 2040, no deja de ser interesante en la medida en que nos brinda la oportunidad de disfrutar de la belleza del cosmos.

Para los amantes de la observación astronómica, el mejor momento para apreciar este fenómeno será hoy entre las 18:00 y las 19:00 horas, justo después de la puesta del sol.

Durante este periodo, los planetas comenzarán a ser visibles en el horizonte occidental. Mercurio y Saturno aparecerán primero, seguidos de Venus, Júpiter, Marte, Urano y Neptuno. Mientras que los primeros cinco planetas podrán observarse a simple vista, Urano y Neptuno requerirán el uso de telescopios o binoculares debido a su menor brillo.

Para un mejor disfrute de la alineación, te dejamos algunos consejos:

🔹 Busca un lugar alejado de la contaminación lumínica y libre de obstáculos como árboles o edificios.

🔹 Apóyate de herramientas como prismáticos o telescopio para sacar el máximo partido a la experiencia.

🔹 Utiliza, si es posible, alguna aplicación móvil o mapa para comprender el cielo nocturno: enfrentarse a ello por primera vez puede ser confuso.

🔹 Comienza identificando en el cielo al planeta más brillante de todos, que es Venus: este destaca más que una estrella.