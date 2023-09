Escucha la Nota Escucha la Nota

Atletas pioneriles de Cienfuegos concursan en la categoría escolar, luego de tres años sin competencia en su nivel. Primero, por la pandemia y luego por limitaciones de recursos.

Estos deportistas no pudieron mostrar sus habilidades y condiciones, pero este año vuelven al ruedo, entre ellos, la patinadora Angeline García Gil, quien nos cuenta de la experiencia y sus expectativas para el evento de su nivel. ·”Es verdad que tengo que esforzarme, pero como las cargas de entrenamientos son las de mi nivel, aunque hay veces me embullo y me paso un poquito, pero eso me ha dado mayor fortaleza y preparación física para cuando pase a los niveles superiores poder cumplir mis sueños de ser campeona nacional

En la Perla del Sur, además de Angeline, hay otros pequeños que entrenan con los de la categoría escolar, con cargas de trabajo acorde a su nivel; con vista a los juegos nacionales pioneriles.

De tal manera, trabaja el patinaje de carrera en Cienfuegos, históricamente rival para los de la capital del país, conocida esta última como la cuna de la disciplina en la isla. Resulta válido destacar que, pese al mal estado de la pista sureña, realizan acciones creativas para garantizar la preparación de los atletas, de ahí que fuéramos los primeros en la categoría escolar nacional este 2023.