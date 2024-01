Paula Alí, paradigma de la pequeña pantalla en Cuba

Paula Andrea Alí Rivera nace en Candelaria, un pequeño pueblo que en aquella época pertenecía a la antigua provincia de Pinar del Río, el 26 de enero de 1938, así que aunque no lo parezca, está cumpliendo sus juveniles 86 años de fructífera vida y más de 60 actuando. Siempre supo que quería ser artista, se dio cuenta cuando al asistir a las funciones del circo en su pueblo y cuando en casa de unos vecinos vio la televisión por vez primera, despertó en ella el deseo de ser actriz. A sus 20 años trabajando en una cafetería en Soroa, conoce a una modelo Lidia Ríos, quien finalmente la embullaría a probar suerte en La Habana en pos de su sueño de algún día ser artista. Se vinculó al mundo del espectáculo en 1959 en Cuba, y específicamente en los medios televisivos como extra y modelo ocasional en la CMQ… y qué modelo! Las imágenes lo atestiguan… más tarde en el año 1965 debuta en el Teatro Martí con la obra “Voy abajo” de Enrique Núñez Rodríguez.

Paula nació con un sentido del humor natural, no es nada impostado; en ocasión de uno de los Festivales Internacionales del Nuevo Cine Latinoamericano, hará alrededor de cuatro años, ella entró en el salón del ICAIC y al verme sentado ya en mi butaca, se acerca a mí que ya nos conocíamos de una anterior entrevista…, me aborda, me extiende la mano y me dice sonriente: -Mucho gusto, “Sarita Montiel”, por poco tengo que salir del recinto…al no poder aguantar la risa, es por ello el título de este trabajo… ella es una persona inolvidable!

Fui compañero de su hermano en el INDER y viajé con él a la antigua Unión Soviética, yo en calidad de diseñador y él especialista de la Industria Deportiva con motivo de la confección de la medalla que premiaría a los ganadores de los Juegos Centroamericanos a celebrarse en Cuba en 1982. Alí, padre de los dos sobrinos de Paula, que también escogieron el camino del arte: Jorge y Omar, ambos excelentes actores, una familia devenida en guionistas y directores incrementada con la unión de la actriz Iris Pérez con Omar y su hija que también ya está incursionando desde hace un buen tiempo en los medios.

En 1965 bajo la dirección del prestigioso actor y director Twin Fernández pasó a trabajar al emblemático coliseo de la Cultura Cubana, el Teatro Martí, en donde se hacia el género bufo y vernáculo con destacados y paradigmáticos actores y actrices que dieron vida a este género tan popular. En 1970; esta incursión en el Martí le señaló el camino hacia otros escenarios del país y comienza a actuar en el Grupo Teatro Estudio, uno de los de más prestigio en la capital, a donde ha pertenecido hasta la fecha… En su larga vida y carrera ha interpretado una amplia variedad de importantes personajes, tanto cómicos como dramáticos, en diferentes obras clásicas del teatro cubano y universal con una habilidad, versatilidad, destreza y dedicación para pasearse en todos los géneros.

Ha colaborado también con el grupo de teatro El Publico con un rotundo éxito en la puesta en escena de “La Celestina” bajo la dirección del director Carlos Díaz. Se destacó por sus actuaciones en grandes puestas en escena con las obras: “La gaviota”, “La casa de Bernardo Alba”, “El premio flaco”, “La última carta de la baraja”, “Milanés”, “La señora Ana muestra sus medallas”, “Aire frio”, “Ni un sí, ni un no”, “El diablo te acompaña”, “Morir del cuento”, “Placido”, “Una mujer sola”, “Te sigo esperando”, “Yerma”, “Así es si les parece”, “Monólogos de la vagina”, “Santa Camila de la Habana Vieja” y otras.

Paralelamente en la televisión ha trabajado en una cantidad de programas que le han proporcionado un gran cariño del público, como fueron: “Conflicto” del escritor Enrique Núñez Rodríguez, alcanzó un gran éxito en la telenovela “El año que viene”, con guion y dirección de Héctor Quintero, además de participar en múltiples teleplays y series como, “Cerquitica del Vedado”, “Jura decir la verdad”, “Teatro en TV” y otros seriados como el paradigmático y popular programa humorístico, el mejor del 2005 “Punto G”, con el personaje de la doctora “Rosa Matriz” dirigido por el inolvidable Miguel Brito, fallecido recientemente y decenas de telenovelas como “Añorado encuentro” y otra que se transmitió hace poco tiempo por la televisión cubana como fue “Los hijos de Pandora” con éxito rotundo.

Últimamente ha trabajado ocasionalmente en el seriado “Tras la Huella” con diferentes interpretaciones de algunos personajes. Estuvo en un programa en la pasada programación veraniega de nuestra televisión en el 2023 por el Canal Educativo, en donde junto a su “compinche” Diana Rosa Suárez, entrevistaban e intercambiaban con los diferentes invitados de los disímiles medios de comunicación. Aquí conversaban, declamaron poemas y hasta cantaban, haciéndonos pasar un agradable momento…

Su debut en el cine no fue hasta los años 50, con “Cartas del parque”, la señora Paula Alí ha trabajado en más de 20 disímiles películas con renombrados directores tanto cubanos como foráneos, entre ellos los filmes: “Amores difíciles”, “Guantanamera”, “Papeles secundarios”, “Oscuros rinocerontes enjaulados”, “Nada”, “El elefante y la bicicleta”, “Amor vertical”, “Miel para Oshún”, “El premio flaco”, “Esther en cualquier parte” “Perfecto amor equivocado”, “Residencial Caribe”, “H2O”, “El cuerno de la abundancia”, “Lista de espera”, ¿Por qué lloran mis amigas? y muchas otros más que harían interminable la lista… y la espera… Por su pasión, dedicación y talento es muy reconocida y respetada en la industria cinematográfica cubana, convirtiéndose en una de las actrices más queridas de la pantalla. También en los teleplays recordamos: “El almendrón”, “Dos Romeos para una Julieta”, “Operación pareja”, “Jardín de madera”, “Sofía y el ángel” y “Pompas de jabón”.

Aunque como casi todos, ha enfrentado desafíos y adversidades en su andar por la vida, como algunos problemas de audición que se han ido desarrollando a través de los años, lo que no ha detenido su sueño de actuar y ha podido dejar un legado en el mundo de la actuación y el entretenimiento en su país.

Por su talento, trabajo y calidad ha realizado giras internacionales por Portugal, Yugoslavia, España, Ecuador Venezuela y Colombia donde ha puesto en alto el nombre de Cuba.

Premio Segismundo por “Una mujer sola”. 1990.

Premio UNEAC por “Una mujer sola”. 1990.

Premio Caracol por “El año que viene”. 1994.

Premio India Catalina de Oro a la Mejor Actriz de reparto Festival de Cartagena de India por el filme “Nada”. 2004.

Distinción por la Cultura Nacional.

Medalla Raúl Gómez García.

Paula es un paradigma del arte cubano. A través del tiempo con su trabajo ha logrado calar en el corazón de su pueblo, inspiración para las nuevas generaciones de actores que aspiran algún día escalar a la fama en el arte. Le deseamos a nuestra querida y admirada actriz Paula Alí una larga vida y mucha salud en su vida personal y carrera actoral, para que continúe brindándonos su arte y su delicado humor, que tanta falta hace para enfrentar el día a día… ¡Muchas Felicidades!

(Escrito por: Luis Casarieg)