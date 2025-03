Fallece el cantante Paulo FG luego de un accidente en La Habana

El destacado cantante, compositor y productor musical, Paulo Fernández Gallo, más conocido como “Paulo FG”, falleció este sábado en La Habana como consecuencia de un accidente automovilístico.

Según reportes de prensa, el siniestro ocurrió en la intersección de calle 12 con Malecón, en el Vedado habanero, al impactar su vehículo con un ómnibus de Transtur.

El músico Alexander Abreu ha sido uno de los primeros en pronunciarse sobre el trágico suceso, a través de la página en Facebook de su agrupación, Havana D’Primera: «Acaba de fallecer Paulo FG. La vida no me va alcanzar para agradecerte.

Fuiste y serás el motor impulsor de todo lo q he hecho en mi vida. Ve con Dios y descansa en paz. Eres el mejor de todos. Este golpe me va a dejar secuelas. Te quiero mucho asere. Luz»

Pablo Alfonso Fernández Gallo, nació el 11 de enero de 1962 en la ciudad de La Habana, Cuba. En su niñez tuvo la influencia artística de su madre Cary Gall quien fue poetiza, escritora e instructora de arte.

A los 18 años comenzó a recibir clases de clarinete en el Conservatorio de música Ignacio Cervantes. Su voz de timbre único llamó la atención de sus maestros y se cambió a la especialidad de canto, de la mano del gran Luis Carbonell.

En su destacad trayectoria como artista acumula una docena de discos, el último de ellos grabado en el 2022.