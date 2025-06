Irán condiciona acuerdo de alto al fuego a fin de ofensiva de «Israel»

El titular de Exteriores de la República Islámica de Irán, Seyed Abbas Araghchi, negó categóricamente la noche de este lunes la existencia de cualquier acuerdo de alto al fuego o cese de operaciones militares con Israel, contradiciendo las declaraciones unilaterales realizadas por el presidente estadounidense Donald Trump y medios occidentales.

No obstante, el canciller iraní estableció una condición temporal específica para detener las operaciones militares de la nación persa: «Siempre que el régimen israelí cese su agresión ilegal contra el pueblo iraní a más tardar a las 4:00 a.m., hora de Teherán, no tenemos intención de continuar nuestra respuesta después».

Araghchi enfatizó que «Israel lanzó la guerra contra Irán, no al revés«, como la República Islámica ha manifestado en repetidas ocasiones, trasladando la responsabilidad del conflicto actual al Estado hebreo.

As Iran has repeatedly made clear: Israel launched war on Iran, not the other way around.

As of now, there is NO "agreement" on any ceasefire or cessation of military operations. However, provided that the Israeli regime stops its illegal aggression against the Iranian people no…

