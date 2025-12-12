Cienfueguera Marifelix Sarría lidera a pesistas cubanos en torneo clasificatorio para Santo Domingo 2026

La subcampeona mundial Marifelix Sarría (+86 kg) conquistó dos medallas de oro y una de bronce en la lid clasificatoria de levantamiento de pesas rumbo a los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo 2026, que concluyó en la propia República Dominicana.

Los títulos de la cienfueguera llegaron en envión y total, con marcas de 155 y 269 kg. El tercer lugar lo obtuvo en el ejercicio del arranque tras levantar 114 kilos.

Otra antillana que vio acción este viernes en el pabellón José Joaquín Puello, del complejo deportivo Parque del Este, fue Lorena Montoya (86 kg).

La guantanamera ocupó el sexto puesto en el arranque con alzamiento de 95 kg, terminó quinta en envión con 125 y logró sexto lugar en la suma con 220 kg.

Con esta actuación, Cuba finalizó su participación en el certamen con cinco medallas de oro, una de plata y ocho de bronce.

Además de Sarría, aportó premios dorados Otto Oñate en los 60 kilogramos. El subtítulo lo conquistó Raibet Machado, en esta misma división.

Ludia Montero (48 kg), Edisnel Corrales (79 kg) y Yorelvis Machado (94 kg), regalaron junto a Sarría las preseas bronceadas.

El equipo cubano sumó además 14 clasificaciones a la cita centrocaribeña del año próximo, según confirmó desde la sede Camilo Reinaldo Ramírez, comisionado nacional del deporte.

«En los Juegos competirán seis pesistas por género, pero se está evaluando subir a siete el número de concursantes por división. En cualquiera de los formatos elegidos, Cuba estará con equipo completo», ratificó Ramírez.

FINALIZAN JUSTAS NACIONALES

El campeonato nacional para la primera categoría finalizó este jueves en el Gimnasio Manuel Suárez de la Esfaar Cerro Pelado, en la capital cubana.

La selección de Granma con 66 puntos lideró el evento por provincias, seguida por los equipos de Guantánamo (39) y Pinar del Río (30), por ese orden.

En la XII Copa Cerro Pelado, que tuvo compartió espacios en el mismo escenario, se coronó el elenco de Santiago de Cuba (63 puntos), tras sumar tres medallas de oro, dos de plata y tres de bronce

Villa Clara ocupó el segundo escaño del podio al totalizar 51 unidades (1-2-1) y el tercer peldaño lo ocupó Matanzas (1-3-0) con un punto menos.