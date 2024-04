“La infinita humedad de los sentidos” es la última colección del pintor cienfueguero Rodolfo Bermúdez Gutiérrez.

Una serie de 13 obras confirman las motivaciones del artista por un relato visual que ofrece desde su tradición estética, un especial vínculo con la naturaleza.

Dijo Leonardo Da Vinci: ¨El pintor tiene el universo en su mente y en sus manos¨. Así lo evidencia en su obra pictórica el cienfueguero Rodolfo Bermúdez Gutiérrez, el que puede considerarse paisajista por excelencia.

Durante el diálogo con el artista pude conocer a profundidad los rasgos distintivos de su más reciente obra y del gran ser humano que es.

¨Yo tengo la idea de un paisaje, no necesariamente de un lugar que existe sino de una idea conceptual de mi pensamiento, es decir, tengo que crearlo todo¨, así manifestó el artista cuando confesó parte de su rutina inicial en el taller de creación que ocupa un espacio de su hogar.

¿Cómo idealizas cada uno de tus cuadros, infieres sobre el lienzo algún paraje conocido?

Tal vez pueda tener alguna referencia pero el diseño, la estructura de la obra ambos elementos los pienso, la idea la llevo primero a bocetos, que tengo muchos y a la hora de pintar un cuadro, quizás para ese cuadro he hecho diez y hasta doce bocetos.

Descubrí eso, que el paisaje me atraía tanto que empecé a cultivarlo en mi obra, ello me permitió participar en algunos eventos regionales por ejemplo en Ciego de Ávila, luego comencé a comercializarlos en el año 1998 con el Fondo Cubano de Bienes Culturales, en esa etapa me incorporé como miembro a las filas de la UNEAC.

¿Al no estudiar en academia y ser empírico cómo afrontas la creación pictórica?

He tratado de perfeccionar la técnica de manera muy autodidacta, siempre teniendo referencias de otros artistas como Tomás Sánchez, Iván Shishkin, incluso me ha sido difícil desprenderme de sus influencias en mis trabajos. Lo que sé de la parte teórica e implemento en el lienzo es la forma de ir de lo general a lo particular, porque todo el que no estudia pintura o el que emplea recursos primitivos comienza por los detalles y eso me lo criticaban las personas de la academia. Con el tiempo fui venciendo eso.

¿Qué te caracteriza como artista durante el proceso, tienes estrategias para cuando decides trabajar en grandes colecciones?

Cuando no te sale una cosa que intentas lograr en el lienzo, en mi caso particular, lo dejo por un tiempo y lo retomo posteriormente, así veo otras cosas. Eso me sucede, dejo el cuadro apartado y al cabo del tiempo lo veo, aprecio nuevos elementos, hasta borro partes que considero transformar para rehacer una nueva idea.

¿Has incursionado en otros temas fuera del paisajismo?

He realizado figuras humanas, esas cosas que definen las costumbres de los campesinos me apasionan, las texturas, colores, todo con similitud a la realidad de ese contexto. Tengo que reconocer al maestro Marcel, gracias a sus enseñanzas fue posible mi incursión y dominio en esa parte de los colores, en el tratamiento de la figura humana, su expresión, él me ayudó mucho.

¿Cómo te motivas por tú última exposición y qué aspectos la distinguen?

La infinita humedad de los sentidos, esa es una exposición que hace mucho tiempo estaba por hacer. Empecé a trabajar en ella antes de la pandemia de la Covid-19 y luego durante toda esa etapa proseguí de manera intensa…… Y me decidí por el agua como tema principal…… Es una exposición a la que distinguen las cascadas, saltos de agua, ríos, lagos, nubes, paisajes donde se aprecia esa evaporación del agua en relación natural pero también espacial con las nubes. Combiné también en ella la vegetación, siempre incorporándola en esa relación estrecha con el agua, con la luz y así me introduje en ese tema. Era una intención concebir una exposición de cuadros de gran formato que llegaron a ser trece obras.

Yo pinto lo que me gusta hacer y eso sí se parece mucho a mí.