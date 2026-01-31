Descubren un planeta potencialmente habitable a 150 años luz

Un grupo internacional de científicos ha descubierto un planeta potencialmente habitable a 150 años luz de distancia y con un tamaño similar al de la Tierra, según un comunicado de la Universidad del Sur de Queensland (Australia).

El estudio, publicado el martes en la revista The Astrophysical Journal Letters, revela que el nuevo planeta, denominado HD 137010 b, es solo un 6 % más grande que la Tierra, con una temperatura superficial que más se asemeja a la de Marte, potencialmente inferior a los -70 °C.

Se informa que este cuerpo celeste fue hallado utilizando datos de la misión extendida K2 del telescopio espacial Kepler de la NASA, recopilados en 2017. Los investigadores establecieron que el planeta candidato se encuentra cerca del borde exterior de la zona habitable, donde el agua podría existir en forma líquida en la superficie del planeta.

«La estrella anfitriona de HD 137010 b tiene propiedades mucho más cercanas a las de nuestro Sol, lo que hace más probable que el planeta pueda mantener una atmósfera», afirmó el autor principal del estudio, Alexander Venner.

El científico subrayó que se trata del primer candidato a planeta con propiedades similares a la Tierra y con una estrella similar al Sol lo suficientemente brillante como para realizar observaciones de seguimiento. (Con información de RT)