El reto de ascender escaños en el polo acuático

La estadística impresiona: 22 coronas nacionales al hilo en la categoría élite masculina. Pero el polo acuático de Cienfuegos no solo ha reinado en casa. Sus exponentes han sido pieza clave en más de nueve títulos Centroamericanos y del Caribe, y en la vigésimo quinta edición de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, celebrada en Santo Domingo, tanto la selección femenina como la masculina lograron instalarse en el cuarto lugar, un resultado que, pese a no ser dorado, evidenció la calidad de la cantera local.

No obstante, el presente pinta gris para quienes aún respiran por el agua clorada. Neldi Truffin, gloria viva del polo acuático en Cienfuegos y referente de varias generaciones, confiesa con franqueza el contraste entre aquella época de medallero constante y la realidad actual:

“En los Centroamericanos, tanto mujeres como hombres, el polo ha bajado mucho. Pero es que ya, por las limitaciones con las piscinas en la provincia y el cloro, apenas se practica, ni se efectúan eventos. Para los que amamos este deporte —que somos bastantes en Cienfuegos— nos sentimos impotentes, porque no podemos hacer nada para que nuestro deporte reine otra vez en los Juegos. Y nos duele mucho.”

La escasez de escenarios adecuados, el deterioro de las instalaciones existentes y la falta de competiciones sistemáticas han frenado en seco la formación de nuevos talentos. Un círculo vicioso que aleja a los jóvenes de una disciplina que, por arraigo y tradición, marcó época en el territorio.

Aun así, la llama no se apaga. Los amantes del polo acuático en la provincia confían en que nuevamente el polo acuático antillano lidere estas lides, consientes de que para ello es necesario trabajar y trabajar más.