Cienfuegos por preservar la hegemonía en el polo acuático masculino

El equipo juvenil de polo acuático masculino de Cienfuegos se prepara con vista a los juegos nacionales juveniles de 2024 con pretensiones de preservar la hegemonía de las últimas cinco confrontaciones de su nivel.

En 2022 la Perla del Sur se posicionó en el primer lugar nacional por quinto año consecutivo, el pasado año por limitaciones de recursos no hubo competencias nacionales de su nivel.

Víctor Gómez Llanes, entrenador de polo acuático categoría juvenil de Cienfuegos, considera que la preparación no marcha como debía ser, solo cuentan con una piscina para entrenar, “la piscina olímpica todavía no ha abierto, estamos aun 51 por ciento de la preparación, no obstante el propósito sigue siendo el mismo: preservar el primer lugar nacional y tenemos como fortaleza la unidad que se respira en este deporte ,en todas las categorías , desde los más jóvenes hasta los más experimentados”.

En tanto, Kevin Ricardo Madrazo, atacador, dijo que están enfocados en los entrenamientos y de que a pesar de los problemas con la piscina confían en que podrán mantener la supremacía del polo masculino juvenil cienfueguero.

Mientras, Ander Avellane Fortun, portero, manifiesta que este año las pretensiones no pueden ser otra que las de mantener la hegemonía y “para ello estamos entrenando, con piscina olímpica o no vamos por la victoria”.

El polo acuático varonil de Cienfuegos históricamente lidera las categorías escolar, juvenil y de mayores. Preservar esa hegemonía está en el empeño de las nuevas generaciones de atletas y entrenadores . que pese a las limitaciones de recursos y la falta de piscinas para entrenar durante el último lustro se las han ingeniado para preservar sus resultados.