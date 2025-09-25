Potente sismo sacude Venezuela. No se reportan víctimas

Perlavisión

Un sismo de magnitud 6,3 se registró anoche a las 23:51 (hora local) cerca de la localidad Mene Grande en Venezuela, con perceptibilidad en vastas zonas de la nación, incluida Caracas.

Así lo informó el Servicio Geológico Colombiano, ente que inicialmente había reportado que el terremoto fue de 7,2.

Por su parte, la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis) situó la magnitud del terremoto en 6,0. Además, indicó que se registró a 45 kilómetros al este de Bachaquero, en el estado Zulia, a una profundidad de 16,4 kilómetros.

El organismo venezolano también comunicó que el sismo fue seguido por una serie de réplicas de menor magnitud, pero con hipocentros localizados más cerca de la superficie.

Una falla tectónica en occidente activa

La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, en contacto telefónico con el canal local VTV, declaró que «en las últimas siete horas se han detectado sismos de fuerte y moderada intensidad».

«Según el reporte del organismo Funvisis, está activa una falla tectónica de occidente. Han ocurrido sismos de entre 6,3 y 4,0 de magnitud. En total hemos tenido 21 réplicas y 10 sismos», resumió.

Además, comunicó que de momento no se han registrado pérdidas humanas como resultado de esta serie de temblores.

La vicepresidenta también aseguró que ante esta situación, el presidente venezolano, Nicolás Maduro, «está en coordinación con todos los gobernadores y alcaldes del país», mientras que se ha desplegado el Sistema de Protección Civil en todo el país, así como los organismos de seguridad ciudadana y a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB).

A su vez, el Centro Sismológico Euromediterráneo (EMSC, por sus siglas en inglés) informa que la magnitud del terremoto registrado a las 23:51 fue de 6,3, su profundidad de 14 kilómetros y que sacudió el estado de Trujillo.

Los datos del Servicio Geológico de EE.UU. (USGS, por sus siglas en inglés), coinciden con los de la institución europea en lo que se refiere a la magnitud del sismo y su hipocentro. Además, se precisa que el epicentro del temblor se halló a 27 kilómetros en dirección este-noreste de Mene Grande.

Una serie de sismos ha sacudido la zona recientemente. Apenas unas horas antes, otro terremoto de 5,4 afectó a varios estados del occidente de Venezuela, a Caracas y a diversas regiones del oriente de Colombia.

