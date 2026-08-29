«El objetivo de las acciones de control y fiscalización no es cerrar negocios, sino ordenar y encauzar la actividad económica dentro de la ley, garantizando precios formados sobre la base de costos reales y márgenes comerciales razonables», afirmó este viernes Yolexis Rodríguez Armada, Gobernadora Provincial de Cienfuegos.

Al intervenir en el programa Aquí el pueblo, por Radio Ciudad del Mar, que abordó los resultados en el enfrentamiento a los precios especulativos y las irregularidades en los pagos electrónicos, Rodríguez Armada señaló que en las últimas semanas han llegado denuncias de los ciudadanos acerca de un aumento sostenido de los precios. «Es cierto que las medidas del bloqueo afectan, pero en las inspecciones apreciamos indicios de un afán especulativo por aprovechar el momento», precisó.

En la provincia han conformado más de 20 grupos de trabajo en los ocho municipios desde que comenzó el ejercicio el 14 de agosto, e involucran a organismos de inspección, bancos, Fiscalía, Contraloría y la Oficina Nacional de Administración Tributaria (ONAT), entre otros.

Anay Terry Tejeda, comunicadora institucional del Banco de Crédito y Comercio (Bandec), y Leidis González Medero, especialista comercial y marketing del Banco Popular de Ahorro (BPA), explicaron las nuevas disposiciones del Banco Central de Cuba, en particular la Resolución 74/2026, que sustituye la 111 y elimina el límite de cinco mil pesos en efectivo para transacciones entre actores económicos.

Asimismo, se anunciaron incentivos para fomentar el «pago en línea» (a través de códigos QR), que ahora otorga una bonificación del dos por ciento a los actores económicos y del cuatro por ciento a las personas naturales, mientras que la comisión por el servicio se redujo del 1.5 por ciento al 0.8 por ciento.

Yanina Guerra Acosta, coordinadora de programas y objetivos en el gobierno provincial, exhortó a la población a que denuncie cualquier irregularidad a través de los teléfonos habilitados en cada municipio y en la Dirección Provincial de Inspección (43512419).

Armando Carranza Valladares, primer secretario del Comité Provincial del Partido Comunista de Cuba, insistió en seguir incrementando los niveles de cohesión, a partir de la integración y la participación de todas las fuerzas y la población en este enfrentamiento para garantizar precios justos, fomentar el uso de los canales digitales y proteger a la población, especialmente a los más vulnerables, en medio de las difíciles condiciones que impone el bloqueo del gobierno de Estados Unidos.

Estos son algunos resultados del ejercicio en Cienfuegos: Inspecciones realizadas: Más de 350 en toda la provincia.

Locales cerrados: 203 de manera temporal o definitiva por violaciones.

Ilegales detectados: 25 personas realizando actividades comerciales sin licitud.

Violaciones más comunes: Falta de facturas y licitud de mercancías, ausencia de precios visibles, negativa a aceptar pagos electrónicos y precios especulativos (con márgenes de ganancia superiores al 30% sin justificación de costos).

Deudas fiscales: Se han identificado adeudos por más de 18 millones de pesos, lo que ha conllevado a la imposición de multas significativas.