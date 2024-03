“Oppenheimer” se corona como la gran ganadora de la 96ª edición de los Oscar

-‘Oppenheimer’, de Christopher Nolan, se coronó este domingo con el Óscar a la mejor película y fue la triunfadora de la noche al alcanzar siete estatuillas doradas, entre las que destaca la de mejor dirección.

“Todos los que hacemos películas soñamos con esto, me parece increíble haberlo logrado”, dijo la productora Emma Thomas al tomar el Óscar de manos de Al Pacino.

“La razón por la que esta película es lo que es, es por Nolan, porque es brillante”, ahondó Thomas.

Cillian Murphy llega a la alfombra roja de los Premios Óscar. EFE/EPA/Caroline Brehman

Las previsiones se cumplieron y de las trece nominaciones que tenía, el filme sobre el ‘padre de la bomba atómica’ obtuvo siete premios, triunfando también en las categorías de mejor actor para Cillian Murphy, mejor intérprete de reparto para Robert Downey Jr., fotografía, banda sonora y montaje.

‘Poor Things’ también celebra en los Óscar

Por su parte, la cinta ‘Poor Things’ fue la segunda más laureada con cuatro premios: mejor actriz para Emma Stone, mejor diseño de producción, diseño de vestuario, y maquillaje y peluquería.

El filme británico ‘The Zone of Interest’ se impuso en el apartado de mejor película internacional y mejor sonido.

El último gran estreno de Martin Scorsese, ‘Killers of the Flower Moon’, fue la gran decepción de la noche al no llevarse ninguno de los diez Óscar por los que competía.

James Wilson (i), Leonard Blavatnik (c) y Jonathan Glazer (d), recibe el Óscar a mejor película internacional gracias a ‘The Zone of Interest’, este 10 de marzo de 2024, durante la edición 96 de los Premios de la Academia. EFE/Caroline Brehman

Además, Da’Vine Joy Randolph se llevó el galardón a mejor actriz de reparto por ‘The Holdovers’ y ‘The boy and the heron’ fue distinguida como la mejor película de animación, una categoría a la que también optaba ‘Robot Dreams’, del español Pablo Berger, inspirada en la novela gráfica homónima que en 2007 publicó la autora estadounidense Sara Varon.

’20 Days in Mariupol’ derrota a ‘La memoria infinita’ en la categoría mejor documental

’20 Days in Mariupol’, del director ucraniano Mstyslav Chernov, se llevó el Óscar a mejor documental, derrotando así a la chilena ‘La memoria infinita’, de Maite Alberdi, en la 96 edición de los premios de la Academia de Hollywood.

“Es el primer Óscar en la historia de Ucrania, estoy honrado pero probablemente soy el primer director en decir que me hubiera gustado nunca haber hecho esta película”, dijo Chernov.

“Desearía cambiar este premio porque Rusia nunca hubiera atacado Ucrania u ocupado nuestras ciudades (…) Sin embargo, todos juntos, ustedes, algunas de las personas con más talento del mundo, podemos asegurarnos de que la historia se rectifique y la verdad prevalezca”, ahondó el director.

El documental, centrado en la actual guerra ucraniana, triunfó en la categoría que también incluía a los documentales ‘To Kill a Tiger’, ‘Bobi Wine: The People’s President’ y ‘Four Daughters’.

Estrenado en el Festival de Sundance, ’20 Days in Mariupol’ expone el trabajo de un grupo de periodistas ucranianos que buscan documentar las atrocidades de la invasión rusa en la ciudad sitiada de Mariúpol.

El documental ha sido uno de los favoritos de la temporada de premios al ganar galardones como el BAFTA y el premio que otorga el Sindicato de Directores de EE.UU (DGA, por sus siglas en inglés).

El toque musical de los Óscar

Billie Eilish junto a su hermano Finneas O’Connell inauguraron las presentaciones musicales con su canción ganadora de la categoría a mejor canción original ‘What Was I Made For?’ tema que forma parte de la banda sonora de película de ‘Barbie’.

Billie Eilish (d) y Finneas O’Connell (i) presentan la canción nominada al Óscar ‘What Was I Made For?’. EFE/EPA/Caroline Brehman

Con este tema musical los hermanos rompieron un récord y son las personas más jóvenes en ganar dos premios Óscar. Este reconocimiento pertenecía a Luise Rainer.

Cantantes y bailarines de Osage interpretan la canción de la película ”Killers of the Flower Moon”, nominada a mejor canción original. EFE/EPA/Caroline Brehman

Por otro lado, los cantantes y bailarines de la Nación Osage llenaron de energía el escenario de los Óscar 2024 con su tema Wahzhazhe ‘A Song For My People’, también nominado a mejor canción original. Este tema hace parte de la película ‘Killers of the Moon’.

Jon Batiste presenta la canción nominada a mejor canción original ‘It Never Went Away’. EFE/EPA/CAROLINE BREHMAN

Jon Batiste subió al escenario de los Óscar para interpretar ‘It Never Went Away’ del documental nominado ‘American Symphony’.

Batiste interpretó la íntima y emotiva canción en un piano de cola junto a una orquesta.

Bromas sobre la no nominación de ‘Barbie’

El cómico estadounidense Jimmy Kimmel abrió la 96 edición de los Óscar, que se está desarrollando este domingo en el teatro Dolby de Los Ángeles, con un sketch cómico simulando una escena del filme ‘Barbie’ junto a la actriz Margot Robbie.

Poco después, el comediante apareció ya en el escenario y bromeó acerca del impacto que ha tenido la película dirigida por Greta Gerwig: “‘Barbie’ fue un monstruo en taquilla y es ahora un icono del feminismo, cuando antes era una muñeca de plástico a la que nadie le importaba”.

El cómico estadounidense Jimmy Kimmel abrió la 96 edición de los Óscar. EFE/EPA/Caroline Brehman

Asimismo, Kimmel señaló en tono jocoso a la Academia de Hollywood por no nominar a Gerwig en la categoría de mejor dirección ni a Robbie en el apartado de mejor actriz protagonista, algo que desató una gran polémica cuando se conocieron las nominaciones para esta entrega de los Óscar.

“Están aplaudiendo los mismos que no votaron por ellas, no hagan como que no son culpables”, dijo Kimmel para luego quitarle hierro al asunto alabando al elenco de ‘Barbie’.

“Ustedes ganaron algo más importante, la lotería genética. Ryan (Gosling) eres tan guapo… dejémoslo entre nosotros”, añadió.

👇Este es el listado de los premiados:

MEJOR PELÍCULA ‘Oppenheimer’. MEJOR DIRECCIÓN Christopher Nolan, por ‘Oppenheimer’. MEJOR ACTOR Cillian Murphy, por ‘Oppenheimer’. MEJOR ACTOR DE REPARTO Robert Downey Jr., por ‘Oppenheimer’. MEJOR ACTRIZ Emma Stone, por ‘Poor Things’. MEJOR ACTRIZ DE REPARTO Da’Vine Joy Randolph, por ‘The Holdovers’. MEJOR PELÍCULA INTERNACIONAL ‘The zone of interest’, de Jonathan Glazer. MEJOR PELÍCULA DE ANIMACIÓN ‘The boy and the Heron’, de Hayao Miyazaki. MEJOR FOTOGRAFÍA Hoyte van Hoytema, por ‘Oppenheimer’. MEJOR MONTAJE ‘Oppenheimer’. MEJOR DISEÑO DE VESTUARIO Holly Waddington, por ‘Poor Things’. MEJOR GUION ADAPTADO Cord Jefferson, por ‘American Fiction’. MEJOR GUION ORIGINAL Justine Triet y Arthur Harari, por ‘Anatomy of a Fall’. MEJOR PELÍCULA DOCUMENTAL ’20 days in Mariupol’, de Mstyslav Chernov. MEJOR CORTOMETRAJE DOCUMENTAL ‘The last repair shop’, de Ben Proudfoot y Kris Bowers MEJOR DISEÑO DE PRODUCCIÓN ‘Poor Things’. MEJORES EFECTOS ESPECIALES ‘Godzilla minus one’. MEJOR CORTOMETRAJE DE ANIMACIÓN ‘War is over! Inspired by the music of John & Yoko’, de Dave Mullins y Brad Booker. MEJOR CORTOMETRAJE DE FICCIÓN ‘The Wonderful Story of Henry Sugar’, de Wes Anderson. MEJOR DISEÑO DE MAQUILLAJE Y PELUQUERÍA Nadia Stacey, Mark Coulier and Josh Weston, por ‘Poor Things’. MEJOR BANDA SONORA Ludwig Göransson, por ‘Oppenheimer’. MEJOR CANCIÓN ORIGINAL ‘What was I made for?’, de Billie Eilish y Finneas O’Connell MEJOR SONIDO ‘The zone of interest’.