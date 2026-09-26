Dan a conocer premios del Festival Provincial de la Radio en Cienfuegos

El espacio infantil Al compás de las olas, de Radio Ciudad del Mar, se alzó con el Gran Premio del Festival Provincial de la Radio, trascendió este viernes durante la gala de premiaciones del evento.

La emisora provincial mereció además el primer lugar por el Noticiero RCM, compartido con el infantil Amanecer con Andarina, de Radio Cumanayagua, emisora esta última que se alzó con el segundo lugar por el Radio documental La hazaña se llama Aquino, del realizador Miguel León.

Radio Cruces alcanzó el tercer lugar con el testimonio Bala perdida, de la periodista Arliery Romero.

El jurado, especializado y encargado de evaluar las 37 obras en concurso, destacó la calidad de las propuestas presentadas, resultado del quehacer creativo de los profesionales del medio en el territorio.

El festival se desarrolló en ocasión de las actividades por el Centenario del Natalicio del Comandante en Jefe Fidel Castro, y los 104 años de la Radio en Cuba.

A continuación, compartimos la lista de los premiados en cada categoría:

Resultados del Festival Provincial de la Radio

Premios Principales:

Gran Premio: Al compás de las olas. Radio Ciudad del Mar.

Primer Lugar: Noticiero RCM (Radio Ciudad del Mar) y Amanecer con Andarina (Radio Cumanayagua).

Segundo Lugar: Radio documental La hazaña se llama Aquino. Miguel León. Radio Cumanayagua.

Tercer Lugar: Bala perdida. Arliery Romero. Radio Cruces.

Categorías por Género y Formato:

Programa Cultural: Con todo detalle. Gonzalo Bermúdez. Radio Ciudad del Mar.

Programa de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente: En fase. Los algoritmos de internet. Radio Ciudad del Mar.

Programa producción conjunta Radio-UNEAC: Desde Los jardines. La décima. Radio Ciudad del Mar.

Mejor producción para Internet: Alfabeto familiar. Prevención del suicidio en los adolescentes. Radio Ciudad del Mar.

Noticieros: Noticiero RCM. Radio Ciudad del Mar.

Programas de panel (Debate, Mesa Redonda, Comparecencia y Participación ciudadana): Triángulo de la confianza. Comunales. Radio Ciudad del Mar.

Crónica: Siempre mamá. Geysi Rosell Cuellar. Radio Ciudad del Mar. Mención: Yoel Galván, madera fina. Jorge Jesús Fernández. Radio Cruces.

Reportaje: Libras de engaño. Dayneris Torres Núñez. Radio Ciudad del Mar. Mención: El escabroso camino de la leche. Esteban Sosa Muñoz y Jorge Jesús Fernández. Radio Cruces.

Documental: Radio Documental: La hazaña se llama Aquino. Miguel León. Radio Cumanayagua.

Testimonio: Bala perdida. Arliery Romero. Radio Cruces.

Entrevista: Pequeños juglares. Geysi Rosell Cuellar. Radio Ciudad del Mar.

Comentario: Lactar en primera persona. Dayneris Torres Núñez. ¿Dónde están los padres?. Alexis Abril Lariño. Redes de engaño. Arliery Romero Díaz.

Información: Incendio en el Delfinario. Jorge Domínguez Morado. Radio Ciudad del Mar.

Mensajes de comunicación política: Patria o muerte. Francisco Blake Cantero. Radio Ciudad del Mar.

Mensajes de comunicación de bien público: Cuidado de los abuelos. Mayda Cruz León. Radio Cumanayagua.

Espacio que mejor refleje la implementación de las Políticas y Programas de Gobierno: Con todo detalle. La no violencia contra la mujer. Radio Ciudad del Mar.

Categoría destinatarios específicos – Mujer: Con toda idea. Radio Cumanayagua. Mención: La verdad sobre todo. Geysi Rosell.

Categoría destinatarios específicos – Adolescentes y/o Jóvenes: El piquete. El tiempo libre. Radio Ciudad del Mar.

Categoría destinatarios específicos – Infantil (No musical): Al compás de las olas. Sinónimos y antónimos (Radio Ciudad del Mar) y Amanecer con Andarina. Migración (Radio Cumanayagua).

Novela Cubana Original o adaptación: Viento sur. Radio Ciudad del Mar.

Musical Especializado: Clásicos del pentagrama. El rondó. Radio Ciudad del Mar.

Programa sobre talento musical local: Cienfuegos tiene su guaguancó. Radio Ciudad del Mar.

Programa sobre música en cualquier formato: Imagen musical de Radio Ciudad del Mar.

Música Campesina: Un Jilguero que canta. Especial dedicado a Inocente Iznaga. Radio Ciudad del Mar.

Premios de Individualidades:

Guion de dramatizados: Novela Viento sur. Joaquín Cuartas.

Guion de programas no dramatizados: Al compás de las olas. Belkidia López Fundora. Radio Ciudad del Mar.

Dirección de dramatizados: Idalmis Acea Plasencia por Viento Sur. Radio Ciudad del Mar.

Dirección de programas no dramatizados: Miguel León Hernández por el Radiodocumental La hazaña se llama Aquino.

Asesoría de programas no escenificados: Yasmina Friero Guzmán por Al compás de las olas. Radio Ciudad del Mar.

Locución Masculina: Armando García Rodríguez. Noticiero RCM. Radio Ciudad del Mar.

Locución Femenina: Leydis Sánchez Hernández por Con toda idea. Radio Cumanayagua.

Actuación Femenina: Yanisleydi por Dolores en Viento Sur. Radio Ciudad del Mar.

Actuación Masculina: Rafael Cisneros por varios personajes en Viento Sur.

Realización de efectos sonoros: Raudel García Gallosa por Amanecer con Andarina. Radio Cumanayagua.

Musicalización: Vicente Vargas Bouza por Al compás de las olas. Radio Ciudad del Mar.

Grabación: Yoslan López-Silvero Mateo por el Radiodocumental La hazaña se llama Aquino.

Edición: Dany Jesús Fernández por el testimonio Bala perdida de Radio Cruces.